Az elmúlt évtized szerzeményei St. Martin budapesti koncertjén

A szervezők tájékoztatója felidézi, hogy a művész 25 évvel ezelőtt adta első koncertjét St. Martin néven és 25 évvel ezelőtt jelent meg első lemeze. A napokban került forgalomba Best of Új Dalokkal című albuma, amelyen az elmúlt tíz év legkedveltebb dalai mellett négy új szerzemény is szerepel.

“Az új számokat a dzsessz finom ölelős hangulata, a régieket olykor a dinamikus, lüktető délszláv elemek jellemzik. Ez a fajta színes hullámzás fogja áthatni a koncertet” – idézi a szervezők közleménye St. Martint.

A közlés szerint a régi és az új fúziója jellemzi majd a koncertet, amelyen a nemrég megjelent albumról szinte minden szám elhangzik majd.

Az albumon a legtöbb szerzemény szaxofonra van hangolva, de a pánsíp három számban is főszerepet kap, emellett St. Martin amerikai zenész barátainak közreműködésével készült két szám a lemezre. A szerzeményekben van finom improvizáció, szenvedélyes, lírai dzsessz – olvasható az összegzésben.

A koncerten fellép a fiatal harmonikaművész, Kéméndi Tamás. Rajta kívül Radukov Dömötör (billentyűs hangszerek), Fodor Zsófi (basszusgitár), Szabó tamás (dob, ütőhangszerek), Kormos János (gitár), Schneider Szilveszter (konga, percussion) szerepel a zenekarban.

