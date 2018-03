Az elmaradt vármentés ellenére is bizakodóak a szádváriak

Bár a XXIV-ik alkalommal meghirdetett vármentő napokat elmosta az eső márciusban, mégis nagyon bizakodón néznek a jövőbe a Szádvárért Baráti Kör tagjai.

Az évek alatt nem csak azt akadályozták meg, hogy a romvárat benője a gaz, de állagmegóvási munkálatokat is végeztek, és igyekeztek minél jobban feltérképezni a vár eredeti alaprajzát, kinézetét, korabeli életét, miközben számtalan tárgy és relikvia is előkerült, melyek egy részét Szögligeten állították ki, egy részük pedig a Herman Ottó Múzeumban található.

– Sajnos a március 16-17-ére meghirdetett vármentő napok alkalmával nem tudtuk az eső miatt azt a munkát elvégezni, amit szerettünk volna a várnál, de az éves taggyűlésünket az ilyenkor szokásos beszámolókkal azért meg tudtuk ejteni – mondta dr. Kovács Lajos, az egyesület elnöke.

Mint mesélte: az első néhány évben, amikor nagyon látványos volt a várrom „kibontása”, kiszabadítása a gazból, az erdőből, akkor 60-80 főt is megmozgattak a felhívásukkal. Az utóbbi években inkább a 20-25 fős kemény mag volt állandónak mondható. Most lettek volna többen, de az elmaradt program egyáltalán nem vette el a lelkes vármentők kedvét, készülnek a nyári ásatásra, ám az sem kizárt, hogy idén sokkal nagyobb munka elvégzését is láthatják Szádváron.

– Nagyon boldogak voltunk, amikor felvette az egyesületünkkel a kapcsolatot a Nemzeti Örökségvédelmi és Fejlesztési Nonprofit Kft., és megtudtuk, hogy Szádvár is bekerült a Nemzeti Kastély- és Várprogramba. Természetesen minden tudásunkat, és az eddig megszerzett ismeretanyagunkat alárendeljük és átadjuk annak érdekében, hogy a program itt megvalósulhasson, hiszen ezzel sokkal nagyobb léptékű állagmegóvás és turisztikai hasznosítás jöhet létre, mint amit mi saját erőből valaha is megtudtunk volna valósítani. Bizakodva nézünk a jövőbe és izgatottan várjuk, hogy a konkrét munka beindulhasson – tette hozzá dr. Kovács Lajos.

Rendszeres programok

2006-ban alakult meg hivatalosan a baráti kör, és azóta szervezik rendszeresen a programjaikat, amelynek a célja az, hogy az ország egyik legnagyobb és legmagasabban fekvő romvárát megmentsék az enyészettől és pusztulástól. Ennek megfelelően minden évben rendeznek Vármentő Napokat tavasszal és ősszel, illetve régészeti feltárással Vármentő Hetet nyáron. Ezek egész­ülnek ki egyéb rendezvényekkel, mint a tavalyi Ostromnap, amelyen Szádvár történetének egyik legérdekesebb eseményére, a 450 évvel korábbi ostromra emlékeztek, amikor a vár úrnője, Patócsy Zsófia négy napig hősiesen védte az ostrom alá vett várat.

