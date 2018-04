Az ellenzék egy pillanatra sem tükrözte az összefogást

És amiről az ellenzéki sajtó hallgat: a Bloomberg felmérése szerint a nemzetközi befektetők azt szeretnék, ha Orbán Viktorék szűk többséggel megnyernék az országgyűlési választásokat, mert így érzik biztosnak a pénzügyi stabilitást, folytatódna az óvatos költségvetési politika és a gazdasági növekedés. Ezekről beszélgettek a Civil kör című műsorunk vendégei, Ferencz Orsolya űrkutató, Simon János politológus és Trombitás Kristóf blogger, a mandiner.hu munkatársa.

Simon János úgy véli sokkal élesebb volt ez a kampány az előzőkhez képest. Négy és nyolc évvel ezelőtt is biztosabban meg tudta mondani az eredményt, azonban most az utolsó pillanatos ellenzéki visszalépések kiszámíthatatlanná teszik. Olyan dolgok is elhangzottak, amiket nem lehet bizonyítani, különösen az ellenzéki médiában. Nagyon nehéz megmondani mi az igaz és mi a hamis ezekből a hírekből.

Az a problémám, hogy az emberek fejébe sok hazugság beleült ezért nagyon nehéz észszerűen, tiszta ésszel dönteni.

De valóban az érzelemnek is fontos szerepe van a kampányban, ezért vittünk bele egy kis humort is, úgy érzem – tette hozzá a politológus.

Trombitás Kristóf az ellenzékről:

Egyetlenegy pillanat nem volt a kampány során, amikor képesek lettek volna valamilyen összefogást tükrözni.

Folyamatosan emlegették ezt a célt és mindvégig ott lebegett, hogy ez teljességében megvalósíthatatlan – folytatta.

Úgy gondolom, hogy azok a választópolgárok, akik a kormány teljesítményét nem értékelik vagy nem szimpatizálnak a kormánnyal, azokban is fel fog merülni, nem biztos, hogy olyan emberekre lenne jó rábízni az ország vezetését, akik még abban sem képesek megállapodni, hogyan koordináljanak a választási kampány során, így aztán hogyan vezessenek egy országot a későbbiekben.

