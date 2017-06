Az elefánt felemelte a kislányt, Nyakigláb meg leverte a kéményt

Gyerekek népesítették be pénteken az Észak-Magyarország szerkesztőségének első emeletét, itt tartották ugyanis gyermeknapi rajzpályázatuk díjkiosztó ünnepségét. Sajnos nem tudott minden nyertesük eljönni, mert volt, aki már elkezdte a nyári táborozást, de akik itt voltak, bizonyára jól érezték magukat. A szülőket és a tehetséges gyerekeket Csernyánszki-Szűcs Edina, az Észak-Magyarország marketingvezetője köszöntötte. Örömmel számolt be arról, hogy az idén is sok szép rajz érkezett, így aztán, ahogy az már sokszor megtörtént, a zsűri sokáig töprengett, vajon mely alkotások készítői legyenek a díjazottak között.

A zsűri tagjai ezúttal a Miskolci Arany János Általános Iskolából érkeztek, Tőkés Emese és Keresztessy Tibor, akik az eredmény megszületése után elmondták, örültek, hogy a gyerekek bátran használták a színeket, és kiváló kompozíciókat készítettek. Főleg színes ceruzát, filctollat és zsírkrétát használtak. Megdicsérték az alsó tagozatos gyerekeket, akik sok rajzot küldtek be, és szépen dolgoztak.

Érdemes volt rajzolni, hiszen a gyerekek a díjkiosztó ünnepségen vásárlási utalványt vehettek át, amelyeket a miskolci Frankó kisáruházban tudnak beváltani írószerekre, rajzeszközökre vagy játékokra, mivel az áruházban bőséges a kínálat. Az Észak-Magyarország ezzel járult hozzá a tehetséges gyerekek boldog gyermeknapjához.

A díjkiosztón csoportkép készült, majd minden gyereket külön is lefotóztunk a rajzával. Ezekből a fotókból képösszeállítást jelentetünk meg hamarosan.

Elefántok, bohócok

Az alsósok között a taktaszadai Nikházi Boglárka rajza tetszett a zsűrinek a legjobban. Boglárka elmesélte, hogy igazán vidáman telt a gyermeknapja, hiszen cirkuszban volt, és ezt is örökítette meg a rajzán. Kedvencei az elefántok és bohócok, így természetesen ők szerepelnek nyertes alkotásán is.

– A cirkusz Szerencsen volt, oda mentünk el az előadásra. Az elefánt az ormányával felemelt egy kislányt, ez nagyon tetszett nekem, a bohócokon pedig sokat nevettünk. Különösen az a jelenet volt humoros, amikor lelocsolták egymást – mesélte a kislány. Megjegyezte: jó, hogy van gyermeknap, mert ez a vasárnap csak róluk szól.

– Szerintem jó gyereknek lenni. Én csak olyan gyerekeket ismerek, akik szerető családban élnek és boldogok – mondja.

Elújságolja azt is, hogy iskolába is szeret járni, negyedikes volt, és kitűnő lett a bizonyítványa. Kedvence a rajzóra, úgyhogy érthető a rajzpályázaton elért sikere. Azt is megtudjuk, hogy jár nekik az Észak-Magyarország. Amikor megjelent az újságban a felhívás, az édesanyja lobogtatta előtte a lapot, hátha kedve támad rajzolni. Boglárka pedig kedvet kapott, amit bizonyára nem bánt meg.

Bábszínház

Az óvodások közül a legszebb rajzot Bakk Zoé küldte be, aki 7 éves, úgyhogy szeptembertől már iskolás lesz. Ő azonban ennek nem nagyon örül, azt mondta, egyáltalán nem várja az iskolát. Mégpedig azért, mert azt hallotta az egyik óvodástársától, akinek már iskolás a testvére, hogy csak 10 perces szünetek lesznek. Az óvodában pedig egész nap lehet játszani, tehát az sokkal jobb, vélekedik Zoé.

Amikor a gyermeknapra terelődik a szó, felderül az arca.

– A népkerti gyereknapon voltunk, ahol a bábszínház tetszett a legjobban. Ezt is rajzoltam le. A bábszínházi mese címe az volt, hogy Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj. A rajzomon nincs ott a kémény, mert azt Nyakigláb leverte. Vicces mese volt, sokat nevettem rajta. De érdekes volt a trambulin is. Aztán elmentünk a dédimamihoz, és ott olyan sok fagyit szedtem magamnak, hogy elkezdett olvadni, és mindenem csupa fagyi lett – sorolja élményeit Zoé.

Aztán elgondolkodik, miért is van gyereknap. Hamarosan megoldja a fogas kérdést.

– Ha van anyák napja, akkor gyereknapnak is lennie kell!

