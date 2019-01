Az ekcéma és ami mögötte van

A bőrünk, mint a legfőbb védelmünk

Bármennyire is újdonságnak hangzik, az egyik legfőbb védelmi vonala a testünknek, a bőrünk. Ez a legnagyobb kiterjedésű felületi szervünk, ami megvéd a baktériumoktól és minden külső behatástól. Éppen ezért, fontos, hogy óvjuk a bőrünk egészségét és minőségét, hiszen, ha az károsodik, akkor sajnos az az egész szervezetünkre kihat.

Gondoljunk csak bele, mindennel a bőrünk érintkezik először, ami bármilyen negatív dolgot hordozhat, legyen szó tömegközlekedésről, a mosogatószivacsról, kilincsről, de akár a lakáskulcsunkról egyaránt. A felsoroltak mindegyikén hemzsegnek a baktériumok, amiket a legtöbb esetben egy alapos kézmosással vagy kézfertőtlenítő használatával lehet legegyszerűbben eltávolítani.

Éppen ezért nagyon kell figyelnünk arra is, hogy egy-egy bőrproblémával mit üzen számunkra a bőrünk. Sajnos egyre több az ekcémás vagy bőrgyulladásos megbetegedés, bár sokszor az érintettek sincsenek azzal tisztában pontosan, hogy vajon tényleg ekcéma az a bőr tünet, amivel szemben állnak, vagy csak a kiszáradt bőr irritációjától alakult ki a kissé gyulladt, sebes bőrfelület.

Lelki okok

Maga az ekcéma szó görög eredetű, ami azt jelenti, hogy felforr, kiforr. Ez utalhat egy elnyomott, kitörésben lévő konfliktusra, ami ellen nem tudunk védekezni, hiába szeretnénk.

Lehet például a lelki frusztráció az, hogy nem tudjuk elfogadni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, mind külső, mind belső vonatkozásban. Ide tartozik az is, hogy önmagunkat háttérbe szorítjuk más vélt, vagy valós igényei miatt. Ez minél jobban megvalósul, annál nagyobb kiterjedésű, agresszívebb formájával találkozhatunk az ekcéma tüneteinek.

Ugyanígy utalhat a fizikális érintés hiányára is, vagyis arra, hogy vágyunk rá, de nem kapjuk meg a számunkra megfelelő odafigyelést, érintést. Csecsemők vonatkozásában is lehet hasonló, mivel akkor jelentkezhetnek tejkiütések, vagy ekcémaszerű pöttyök a kisbabák karján, hogyha nem elégítik ki az általuk igényelt fizikai érintést. Félreértés ne essék, nem arra gondolunk, hogy nem öleljük elégszer a babát, hanem arra, hogy a ruhában történő ölelés kicsit elvesz a dolog intenzitásából, szemben a bőr-bőrrel való érintkezéssel. Ezért is vannak olyan csecsemők, akik az átlagnál jobban ragaszkodnak a szoptatáshoz és az ahhoz kapcsolódó fizikai kapcsolathoz.

Éppen ezért ezeket mind érdemes szem előtt tartani a kezelés kapcsán. Nem biztos, hogy mindig a szteroidos krémek jelentik a megoldást, sokkal inkább hatékonyak, főleg hosszú távon a természetes gyógymódok és a natúrkozmetikumok.

– PR cikk –

