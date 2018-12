Az együtt töltött időnk lehet a legszebb ajándék

Fogyasztói társadalomban élünk, a szeretet ünnepét nem csendes, meghitt várakozás előzi meg, hanem vásárlási láz, költekezés, hatalmas forgalom van az utakon, sokan tülekednek az üzletekben és a nagy rohanásban olykor megfeledkezünk az advent lényegéről.

Ideje lassítani!

– Nyakunkon a karácsony, pedig a szívünkben kellene lennie. A szürke hétköznapokat végre felválthatja az elcsendesedés, a készülődés, a befelé figyelés. Ideje lassítanunk picit, hisz az életünk örökös rohanás, ám a kártékony instant üzemmód rengeteg élménytől megfoszt bennünket. A fokozott izgalom, a teljesen értelmetlen, óriási kiadások pedig csak tetőzik a bajt. Nehéz szívvel látom, hogy a felnőttekből kivész a várakozás öröme. Versenyeznek a szülők, nagyszülők, rokonok, ki vesz drágább vagy nagyobb ajándékot az apróságoknak, pedig az együtt töltött időnél nincs értékesebb. Legyünk bátrak, s a fa alá szeretetet adjunk. Időt. Figyelmet. Ölelést. Közös történetet. Az együttlét örömét. Élményt – tanácsolja a lapunknak nyilatkozó szakember.

Gallai Judit szerint a felnövekvő generáció tagjai azt látják, a karácsony egyenlő a legújabb technikával, a drága tárgyakkal, pedig ez a szemlélet, nemhogy összehozná, hanem sokkal inkább szétválasztja a családtagokat, a legmodernebb elektronikai eszközökkel csak a gyermekek elszigeteltségét növelhetjük.

– A karácsonynak az együttlétről kellene szólnia. Már az adventet is megélhetjük ennek a jegyében. A ráhangolódás időszakában feldíszíthetjük közösen az otthonunkat, készíthetünk mézeskalácsot, a kicsiket is bevonhatjuk a sütésbe, főzésbe, a nagy ünnepi készülődésbe. Szervezzünk olcsó közös programokat, menjünk együtt vásárokba, nézzünk bele a szabadtéri rendezvényekbe. Az ajándékozás lényege az öröm. Megörvendeztetni a másikat, jelezni, figyelünk rá, észleljük, mi az az apróság, amire vágyik. A kicsik készíthetnek a szülőknek, nagymamáknak, nagyapáknak, egyéb felmenőknek kézműves tárgyakat, írhatnak levelet és alkothatnak a konyhában is finomságokat felnőtt segítségével. A nagyobbak pedig kapjanak élményt, hisz mostanában igen kevés minőségi idővel büszkélkedhetünk. Legyen a fa alatt koncertjegy, kirándulás, közös kávézás, együtt töltött órák, napok – javasolja a személyiségfejlesztő szakember.

Túlzásba esni vagy letudni

Hajlamosak vagyunk az egészen piciket is elhalmozni játékokkal, ám a kevesebb néha több, hiszen végtelen számú ingert képtelenek befogadni, így sok esetben a bőség zavarában nem tudják, épp mihez nyúljanak, semmit sem fedeznek fel igazán, ha rájuk zúdítjuk a rengeteg ajándékot. A másik véglet is közismert, mikor fogalmunk sincs róla, minek örülne az illető és olyan személytelen holmikat teszünk a tucat csomagba, mint a zokni, harisnya vagy az alapvető tisztálkodó szerek.

– A valódi ajándék sosem hasznos. A pulóver, a cipő, a kesztyű alapvetően szükséges ruhanemű, miközben az igazi meglepetés lehet olcsó vagy pénzben nem mérhető személyre szóló kedvesség, mely jelzi a másiknak, hogy nagyra értékeljük őt és folyamatosan figyelünk rá – magyarázza Gallai Judit.

Zsákbamacska

– Egyre népszerűbb a nagycsaládosok körében a számomra nagyon szimpatikus szokás, mely teret enged az ünnep lényegének. Viszonylag olcsó, ezer forint alatti áron beszerezhető tárgyakat, bohóságokat, finomságot, játékot vásárolnak, ezeket összegyűjtik és bedobják egy nagy zsákba, melyből szentestén mindenki kihúzza a saját ajándékát, melyet egymás között szabadon csereberélhetnek. Felszabadult hangulatú, kedves, örömteli ünnephez vezet az ilyen kreatív megoldás. Ha mindenképpen nagyobb összeget szánunk erre az alkalomra, érdemes egyeztetni és ésszerűen kiválasztani ezeket a javakat. Párkapcsolatban pedig figyeljünk rá, hogy társunkról vagy kettőnkről szóljon az ajándék. A gravírozott tartó a közös otthonunk kulcsához, a közös koncert vagy színházélmény felemelő és stílusos meglepetés lehet – állítja Gallai Judit.

Juhári Andrea

