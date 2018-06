Az egykori laktanya most a segítők otthona Sátoraljaújhelyen

Az Infrastrukturális fejlesztések a hátrányos helyzetűek társadalmi reintegrációja érdekében elnevezésű, hároméves projekt keretében számos intézmény újul meg az ország konvergenciarégióiban a Kormány támogatásával. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) elsőként a sátoraljaújhelyi komplexumát újította fel. Az átadó ünnepségen jelen volt egyebek mellett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, a Karitatív Tanács elnöke, dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője, Győri-Dani Lajos, az MMSZ ügyvezető alelnöke, dr. Kis Imre, az MMSZ Északkelet-magyarországi régióvezetője és Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere.

Mérföldkő ez a szeretetszolgálat és a város kapcsolatában.” Dankó Dénes

Köszönet

– Ez az első elkészült ingatlana annak a pályázatnak, amelynek keretében a karitatív szervezetek összesen 4,5 milliárd forintot nyertek – mondta a megnyitón Soltész Miklós. – Köszönet és gratuláció illet mindenkit, aki részt vett ebben a munkában. A pályázatban a Vöröskereszt mellett 8 egyházi karitatív szervezet nyert. Hat szervezet egyenként 650 millió forintot nyert, 3 szervezet pedig 200-200 millió forintot. Ennek köszönhetően 37 településen összesen 43 helyszínen valósulnak meg beruházások az országban. Ebből az ­összegből részben infrastrukturális fejlesztések, részben beszerzések valósulnak meg. Itt Sátoraljaújhelyen a karitatív funkció mellett hajléktalanellátás is zajlik. Az épület összesen közel 86 millió forintból újult meg, amelynek jelentős része pályázati pénz volt, 15 milliót a szeretetszolgálat biztosított. Tapasztalataim szerint a vidéki településeken a hajléktalanellátás rendezett körülmények között zajlik, az lenne a jó, ha mindez a fővárosra is érvényes volna.

Mérföldkő

– Geopolitikai jelentősége van annak, hogy ez az épület itt újult meg – mondta dr. Hörcsik Richárd. – Közelben van Kárpátalja, a felvidéki magyarság. Itt valami most elkezdődik és folytatódik, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a Zemplénben nagyon jól cseng a neve. Itt is szükség van arra, hogy a karitatív szervezetek a Kormány támogatásával segítsenek az elesetteken.

– Az egykori csendőr-, majd határőr laktanya most újra régi fényében pompázik – mondta Dankó Dénes. – Mérföldkő ez a szeretetszolgálat és a város kapcsolatában. Ezzel a beruházással Sátoraljaújhely is gazdagszik. Bár a munka érdemi része a falakon belül zajlik, az sem mindegy, hogy egy segítséget kérő milyen helyre megy be, az itteni dolgozók milyen környezetben végzik munkájukat. Szeretnénk arra is ráirányítani a középiskolások figyelmét, hogy önkéntes munkájukkal itt is segíthetnek a másikon. Ennek érdekében a szeretetszolgálat együttműködési megállapodást kötött a város középiskoláival, így az érettségihez szükséges 50 óra közösségi munkát itt is le lehet tölteni.

– Hét ingatlant szeretnénk felújítani olyan helyeken, ahol a munkánkat is erősíteni szeretnénk – mondta Győri-Dani Lajos. – Sátoraljaújhely olyan területnek van a középpontjában, amely a munkánknak is a fókuszában van. Itt ragadnám meg az alkalmat, és köszönetet mondok dr. Nagy-Bozsoky József főorvos úrnak, aki a sátoraljaújhelyi kórházban végzett munkája mellett 1990-ben alapítója volt a szeretetszolgálat helyi szervezetének. Nélküle ma nem lehetnénk itt.

