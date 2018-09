DVTK vs. Vidi – Az egyik tizenkilenc, a másik meg egy híján tíz

A labdarúgó NB I 9. fordulójában, vasárnap 18.00-tól a Mol Vidi FC csapatát látja vendégül a DVTK, a Diósgyőri stadionban. A találkozót azért játsszák a hét utolsó napján, mert a magyar labdarúgást a nemzetközi porondon, klubszinten egyedül képviselő fehérvári gárda, szerdán, a Mezőkövesd ellen, az Európa Liga kötelezettsége miatt elhalasztott meccsét pótolta be (a bajnokit 3–1-re nyerte meg Felcsúton a Vidi).

Nincs helye

A DVTK szakvezetője, Fernando Miguel Fernández Escribano nehéz mérkőzésre számít, mert mint mondta: a Vidi 19 tétmérkőzést játszott eddig a szezonban, a Diósgyőr pedig 9-et, és a fehérvári gárda tagjai sokkal jobban ismerik egymást.

DVTK vs. Vidi - Mi lesz a mérkőzés végeredménye? Magabiztosan győz a DVTK

Egy góllal nyer a Diósgyőr

Döntetlen

Egy góllal nyer a Vidi

Magabiztosan győz a Vidi Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

– A Vidi ellen pontra, pontokra van szükség, előre kell tekintenünk – nyilatkozta Fernando Miguel Fernández Escribano. – Nyolc meccsből egyet tudtunk nyerni, és mondhatnánk, hogy új játékosok jöttek, de kifogásnak nincs helye, eredményeket kell elérni.

A spanyol tréner arról is szót ejtett, hogy az évad elején is kimondta: azért dolgoznak, hogy a csapat első osztályú tagságát megtartsák, és ehhez rengeteg munka szükséges. A szakvezető kijelentette: a mostani keretre úgy tekint, hogy az országban ez a legjobb, mert ez a filozófiája, és meglátása szerint a csapategység hozzá tudja segíteni az együttest a sikerhez. „Egy jó játékos megnyerhet egy meccset, viszont egy csapat elérhet egy célt” – mondta a DVTK vezetőedzője, aki hangsúlyozta, hogy a Vidi ellen a koncentráció fenntartása lesz a legfontosabb.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2018/2019-es idény őszi szezonjában? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

A klub pénteki sajtótájékoztatóján arról is szót ejtett a spanyol szakvezető, hogy múlt vasárnapi, ESMTK elleni, a hosszabbításban 3–1-re megnyert Magyar Kupa-meccsen a két gólt szerzett Makrainak az ezen a héten elvégzett edzésmunkájával is elégedett volt, és Nagy T. mellett, két fiatal, Orosz Donát és Tóth Borisz kupateljesítményét is jónak látta. A keretről még annyit tudhattunk meg, hogy Maza­lovic és Antal B. már bevethető állapotban van, Tamás M.-nek még egy hétre szüksége van az esetleges visszatérésig, Eperjesi és Ivánka műtét után lábadozik, illetve hogy Forgácsnál történt egy kisebb orvosi beavatkozás.

Köszöni a szavakat

Lapunk kíváncsi volt a diósgyőri vezetőedző azzal kapcsolatos véleményére, hogy mit gondol arról, hogy a múlt héten, a lapunknak adott nyilatkozatában Leisztinger Tamás, a DVTK háttértulajdonosa „bebetonozta” őt (azzal, hogy azt mondta, ha nem robban fel alatta a kispad, ha bírni fogja idegekkel, akkor Fernando viszi végig a bajnokságot).

– Nagyon köszönöm a tulajdonos szavait, sokat jelent, hogy kiállt mellettem, ez plusz motivációt jelent számomra – mondta a spanyol edző. – A klub elindult azon az úton, hogy egy irányba húzzon, az egység a legfontosabb a bennmaradásért vívott harcban.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2018/2019-as szezonban? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Berecz Csaba

Az NB I 9. fordulójának mérkőzései:

Szombat

17.00: Puskás Akadémia FC – Budapest Honvéd

17.00: Szombathelyi Haladás – Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Debreceni VSC – Kisvárda Master Good

19.30: Ferencváros – Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Vasárnap

18.00: Diósgyőri VTK – Mol Vidi FC (Tv: M4 Sport)

A várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Antal B. – Nagy T., Brkovic, Karan, Juhar – Mazalovic, Márkvárt – Vernes, Tajti, Bacsa – Makrai.

Videó: DVTK vs. Vidi - „A kifogásoknak már nincs helye” Miskolc - Az OTP Bank Liga 9. fordulójában a bajnoki címvédő MOL Vidi FC csapatát fogadja a DVTK a Diósgyőri Stadionban. A találkozó előtt Fernando Fernandez válaszolt az újságírók kérdéseire. [poll id="1757"] Az elhangzottakból a DVTK TV is készített egy rövid összefoglalót. Fernando F... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA