Az egyetemi élettel ismerkednek a miskolci gólyák

A Miskolci Egyetemről nem elrepülni készülnek a gólyák, hanem épp fordítva. Vasárnap érkeztek az intézmény elsőéves hallgatói a campusra, hogy feledhetetlen élményeket szerezzenek a gólyatáborban, vagy ahogy hagyományosan nevezik a vidám és eseménydús napokat, a „bALEK7”-en.

Maksa Balázs, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke lapunknak elmondta: a gólyatáborban a fiatalokat felkészítik az egyetemi élet nehézségeire, buktatóira. Útmutatást nyújtanak számukra, hogy megtalálják a tanulás, a szakmai fejlődés és a diákélet közötti egyensúlyt.

Este buli

Rendezvényeik között szerepelnek szakmai programok, közösség- és a csapatépítő feladatok, sport- és ügyességi vetélkedők, kirándulások, de úgynevezett pincetúra is. Ez utóbbi keretében három kar Tarcalra utazik, hogy a fiatalok a messze híres, Tokaj-hegyaljai borokat is megízlelhessék. Maksa Balázs jelezte: a Miskolci Egyetem gólyatábora különlegesnek számít az országban, mivel a karoknak azonkívül, hogy saját programjaik vannak, „össznépi” rendezvényeket is szerveznek.

Az idei év újdonsága pedig, hogy minden este úgynevezett bulira várják a gólyákat, ahol fellépő együttesek biztosítják a kiváló hangulatot. Hozzátette: arra a szervezők vigyáznak, hogy megalázó feladatokat ne kelljen végezniük az egyetem legfiatalabb lakóinak, de egyébként semmi sem kötelező. Bárki mondhatja bármelyik programra vagy feladatra, hogy abban nem szeretne részt venni.

Szerdán úgynevezett „élménynapot” tartanak a gólyáknak, ahol ügyességi és sportfeladatok várnak rájuk.

Hétfő este Torma András, az egyetem rektora köszöntötte az intézmény legifjabb lakóit.

