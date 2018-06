Az egyéjszakás kaland Miskolcon

Az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján megtudtuk, különleges látnivalókkal, interaktív és családi programokkal igyekeznek tartalmas kikapcsolódást kínálni mindenkinek ezen az estén.

A korábbi évekhez képest idén két új helyszínnel bővül a kínálat. A múzeumok mellett június 23-án, szombaton a Feledy-ház és az Alkotóház is megnyitja kapuit a közönség előtt.

A könyvtár kertjében pedig koncertek lesznek kora estétől egészen késő éjszakáig. Sanzonokat és megzenésített költeményeket hallhatunk Varga Andreától, a könnyed dallamokat különböző akusztikus formációk hozzák és fellép az Ildi Rider zenekar is.

– Ezen az éjszakán óránként bemutatjuk az érdeklődő csoportoknak a Lévay-relikviákat és jelképes, szuper kedvezményes beiratkozási árral is szeretnénk minél többeket behozni a könyvtárba – hangsúlyozta Csörnök Mariann, a megyei könyvtár PR munkatársa.

A Görgei utcai főépületben olyan kincseket lehet megtekinteni, melyeket sose látott még a nyilvánosság.

Sosem látott kincsek

– Az Évszázadok aranya – régészeti ritkaságok, soha nem látott kincsek című kiállítás a múzeum által az elmúlt 120 évben összegyűjtött nemesfém kincsek közül a bodrogolaszi aranykincset, és a régészeti tárban őrzött ékszereket, ruhadíszeket mutatja be. Az arany és ezüst leletek egy része az M3-as autópálya építését megelőző feltárás során került felszínre. A tárgyak saját történeteiket mesélik el azon látogatóknak, akik Szent Iván éjjelén megtekintik e ­titokzatos tárlatot – emelte ki Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum általános igazgatóhelyettese.

A Pannon-tenger Múzeumban „Botanikaland”, az újranyitott Képtárban „Képtár szépe választás”, a Miskolci Galériában rovásírás, a Papszeri Kiállítási Épületben többek között fegyverbemutató várja ezen az estén az érdeklődőket. A Színészmúzeumban pedig arcfestéses, jelmezes beöltözés közepette mindenki a saját színházi személyiségévé változhat.

ÉM

Diósgyőr, Lillafüred…

A belváros közeli helyszíneken túl is bőséges programkínálattal kecsegtet a szombat. A Herman Ottó emlékház is várja a látogatókat és különleges kisvasúttal is készülnek a szervezők. A diósgyőri várban az év legrövidebb éjszakáján csillaglesen vehetünk részt, lovagi tornákat és szerelmi drámákat láthatunk, megismerkedhetünk a rétek, mezők gyógyító növényeivel és azt is megtudhatjuk, mi mire jó, és hogy hogyan készíthetünk saját magunk által gyűjtött növényekből teát, szörpöt, szirupot, tinktúrát, és arról is felvilágosít minket az éjszakai fáklyás túrát vezető füvesember, hogy milyen nyavalyára mit alkalmaztak anno a vár falai között megforduló királynék.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA