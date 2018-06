Az égető munkaerőhiány miatt már a dolgozók diktálhatják a feltételeket

A fővárosból külföldre, régiónkból pedig első körben Budapestre és a Balatonra, majd nyugatra tart a krém.

Ennyiért nem dolgoznak

– Képzünk kiváló cukrászokat, felszolgálókat, szakácsokat, de gyakran munkába sem állnak itthon, azonnal külföldre mennek. Itthon megfordult a trend, a munkavállaló diktálja a feltételeket. Ezt a folyamatot szerintünk már nem lehet pusztán a minibálbér emelésével megfordítani, a kiáramlást csak a piac állíthatja meg – magyarázza Szalári István, a B-A-Z Megyei Kereskedők Érdekképviseleti Szervezetének (KISOSZ) elnöke. Szalári István szerint a húszezer forintos emelések, nem veszik fel a versenyt a nyugati ajánlatokkal. 130 ezer forint nettó bérért jó szakember nem hajlandó dolgozni. Mostanában tisztán 2-300 ezer forintot elkérnek alsó hangon a szakmunkások, a csúcskategóriás éttermek és szállodák dolgozói pedig még magasabb bért akarnak.

Egzotikus utak

– Eleinte, tanuló koromban még csak a balatoni szállodákat céloztam meg a szezonban, ott sokat csiszolódtam és többet tanultam angolul, németül, mint az iskolapadban. Rengeteg élményt szereztem, sokat szórakoztunk, kiváló csapatba csöppentem. Ősszel, aztán visszajöttem Miskolcra, de az egyik legjobb helyi éterem felszolgálójaként sem keresetem annyit, mint amennyit az ausztriai büfések. Most hajóútra készülök. Nem veszek a nyakamba feleslegesen lakáshitelt, néhány hónap alatt megkeresek annyi pénzt, melyből saját otthont és autót veszek. Az ellátásomat is biztosítják és eljutok egzotikus helyekre – sorolja Péter, a miskolci Berzeviczy Gergely Szakközépiskola egykori diákja, aki jelenleg felszolgáló, és mellette távoktatásban gazdásznak tanul.

– Magyarországon szeretnék családot alapítani, de meg kell teremteni a feltételeket. Nem akarom örökké ezt csinálni, tovább fogok lépni, aki negyven év felett is alkalmazott ezen a pályán az befásul vagy megkövül, időben kell váltani – avat be minket a terveibe. A tapasztalat azonban azt mutatja, aki belekóstol a nyugati miliőbe, az hamar hozzászokik a nagyobb jövedelemhez és kint marad.

Ide sok plusz kell

– Régen is elmentek világot látni, tapasztalatot gyűjteni a céhlegények, de ők ­visszatértek. Elszívják a zempléni térségből is a minőségi a munkaerőt, van olyan külföldön dolgozó magyar, aki fejpénzt is kap azért, ha kicsábítja ismerőseit. De nem kell olyan messze menni megyénkben is előfordul a szállodaiparban, hogy a konkurens elcsábítja a dolgozót, bár akad olyan munkaerő is, akinél a hűség is meghatározó – sorolja Bárgyi Pál, a Borsodi Iparkamara ( BOKIK) idegenforgalmi osztályának elnöke, aki azt is kifejtette, nagyon emberigényes terület a szállodaipar és a vendéglátás. Nem elég, ha valaki közepesen jó, ide sok plusz kell. A felszolgálónak, recepciósnak túl kell látnia a saját kis szakterületén, az átlagtól magasabb műveltségi szintre van szükség ezekben a munkakörökben és a használható idegennyelvtudás is alapvető feltétel.

Alkalmatlanok

– Sajnos sok diák esetében még az általános iskolai alapok is hiányoznak, nem tudnak fejben számolni, nem ismerik a történelmünket és a környék látnivalóit. Kikötnek nálunk gyakorlaton olyan fiatalok is, akiknek fogalmuk sincs róla, hol a Rákóczi-vár, sőt azt sem tudják, ki volt Rákóczi Ferenc. Ezek a gyerekek, egyszerűen alkalmatlanok. Ebben az ágazatban olyanokra van szükség, akik ismerik a helyi látnivalókat, a környezetet, kiváló a modoruk, a megjelenésük és még sorolhatnám, milyen szempontok alapján határozzuk meg, ki a jó vendéglátós, ám momentán ők válogatnak a munkaadók között. Akad olyan szakács, aki havonta 4-5 százezer forintot akar kézhez kapni. Elszaladtak mellettünk az igények. Reméljük, tovább fogják csökkenteni a járulékokat, amit újabb béremelésekre fordíthatunk, mert valamivel lejjebb vitték már a terheket, de még mindig – Európai viszonylatban is – magasak a magyar bérekre rakodó költségek – érvelt a szakember.

– Juhári Andrea –

