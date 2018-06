Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték Miskolcon

Az eseményt Pap Tibor, az intézmény főigazgató-helyettese nyitotta meg, köszöntőt mondott, majd átadta a szót Kiss János, alpolgármesternek.

Kitüntetettek

A Semmelweis emlékplakettet idén dr. Lukács Miklós, a III. Belgyógyászat osztályvezető főorvosa és Dr. Bezsilla János, a Sebészeti osztály vezető főorvosa kapta. Lukács Miklós Miskolcon kezdte pályáját 1985-ben, belgyógyászatból és endokrinológiából is szerzett szakvizsgát, megkapta a Magyar Diabétesz Társaság diabetológusa címet, háziorvostanból és diabetológiából is van licence, vizsgát tett. A Semmelweis Tagkórház modern diabetológia ellátásának kialakítása is a nevéhez fűződik. Gyógyító munkája mellett 12 évig oktatott a Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában.

Dr. Bezsilla János orvosi pályája a megyei kórházban indult, szakvizsgát szerzett sebészetből és gasztroenterológiából. Az általa vezetett sebészeti osztály akkreditált oktatóközpont is, ahol bemutató műtéteket láthatnak az ország más részeiből érkező sebészek. Bezsilla főorvos a szakorvosképzésben aktív szerepet vállal, a Debreceni Egyetem felkért oktatója, előadója, sebészeti záróvizsga vizsgáztatója.

A Semmelweis emlékplakettel kitüntetett főorvosok felszólalása után, a miskolci önkormányzat kitüntetéseit dr. Kiss János, alpolgármester adta át dr. László Judit, háziorvos, dr. Somodi Judit fogorvos, Csomósné Hajdú Zsanett, védőnő és dr. Orosz Imre, gyermekháziorvos részére, majd elbúcsúztatták a nyugdíjba vonuló ápolási igazgatóhelyettest, Árvay Hildát. Ezt követően átadták a főigazgatói dicséreteket és a Kiváló Kórházi Dolgozók kitüntetéseit is, majd dicséretet és elismeréseket kapott több egészségügyi dolgozó.

