Az egészségről szól ez a nap Miskolcon

Ingyenes egészségügyi szűrések, véradás, hasznos előadások és érdekes bemutatók részesei lehetnek mindazok, akik vasárnap 10-18 óráig ellátogatnak a Tudomány és Technika házába.

Itt rendezik meg ugyanis az első Test és Lélek Napot, azaz a Harmony Dayt.

Csak néhány a sok-sok hasznos program közül: Almási Kitti a lezárás, elengedés és újrakezdés témájában tart majd előadást, Bellus István humorista stand upja a tudatosságról szól majd, Monostori Tímea az egészséges szexualitás témáját boncolgatja, az egyedi stílusról pedig Ferencz Judittól tudhatunk meg többet.

Megtanulhatjuk azt is, hogyan kell életet menteni. Kapunk majd kozmetikai tanácsokat, és különböző edzéseken is részt vehetünk. A részletes program megtalálható a www.harmonyday.hu oldalon.

Szűrések

Ezen a napon bárki részt vehet a legmodernebb eszközökkel történő ingyenes szűréseken is. Lesz PSA, látásszűrés, vércukorszint-mérés, BMI, koleszterinszűrés, valamint vérnyomásmérés is. A programokra és szűrésekre szintén a Harmony Day oldalán lehet regisztrálni, de a helyszínen is lehet jelentkezni.

ÉM-HE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA