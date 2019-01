Az egészség testi, lelki és a szellemi jóllét

Dezső Edit főorvos, tüdőgyógyász, allergológus, rehabilitációs szakorvos Isten-hívőként a lélek templomának tartja az emberi testet. A miskolci gyógyító úgy véli, a tudomány és a hit erősítik egymást, csodás gyógyulásoknak és haláleseteknek is tanúja volt, mindez spirituális értelemben is érlelte világnézetét. Minél nagyobb tudásra tesz szert az orvoslás területén, annál erősebb a hite is.

A szorongás megbetegíthet

– A testünket élelemmel, folyadékkal és mozgással is táplálni kell. A szellemünket olvasással, tanulással, új ismeretekkel látjuk el, belső személyiségjegyeinket, eddigi tapasztalatainkat, pedig lelkünk hordozza, melyet feltöltődéssel, relaxációval, meditációval ápolhatunk. A szellemi és lelki állapotunk meghatározza egészségi állapotunkat is. Ha bármilyen frusztrációtól szenvedünk, problémákon rágódunk, szorongunk, akkor ezek a gyötrelmek előbb-utóbb betegség formájában ütik fel a fejüket életünkben – hangsúlyozta a főorvos. Dezső Edit szerint szervezetünkben energiaáramlások zajlanak, az egészség pedig testi, lelki és szellemi jóllétet jelent. Ha bizonyos gondok, feladatok miatt megtorpanunk, elakadunk, akkor a szabad-energiaáramlás is elakad. A folyamatos frusztráció és szorongás pedig az immunrendszert is gyengíti, így, ha sokat aggodalmaskodunk és félünk, szervezetünk könnyen sebezhetővé válik, és különböző kórok alakulnak ki.

A gyógyszer csak mankó

– A betegség a lélek nyelve, jelzi, hogy olyasmi történt az életünkben, amit orvosolni kell. Ilyenkor igyekszem segíteni és próbálom enyhíteni a testi tüneteket. De arra is célszerű figyelni, hogy vajon milyen blokk keletkezett, mi gátolja az életenergiák szabad áramlását. A gyógyulás mindig tanulási folyamat, ilyenkor ébredünk rá, milyen változásokat kell véghezvinnünk ahhoz, hogy helyreálljon életünkben az egyensúly. A gyógyszer csak mankó, mely a testi tüneteket enyhíti, ám a felépülés szempontjából elengedhetetlen, hogy a páciens optimista legyen, és meg akarjon gyógyulni – részletezte a szakember, aki szerint fontos betartani az orvos javaslatait és időt szentelni a pihenésre, hogy regenerálódni tudjon szervezetünk. Dezső Edit úgy véli, a stressz legyengíti, a vidámság erősíti az immunrendszerünket.

ÉM-JA

