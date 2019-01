Az egész ország kedvencei lettek, most mindenki csak őket akarja

Egyre-másra kapják a felkérést a Herman Ottó Gimnázium diákjai a különböző tévécsatornáktól, rádióktól és sajtóorgánumoktól, hogy meséljenek annak a videóklipnek a születéséről, ami nemrég került nyilvánosságra, és máris hatalmas sikert aratott. Kedd délutánig több mint 521 ezer megtekintést és 5700 lájkot gyűjtött be a felvétel, amin a gimnázium diákjai és tanárai a We Are The World című dalt éneklik.



Mi is ellátogattunk kedden az iskolába, hogy a siker okait fürkésszük, és amíg a főszereplők épp az egyik rádiónak nyilatkoztak, Dudás Imre igazgatóhelyettessel váltottunk néhány szót, aki szintén részese volt a produkciónak. Félig viccesen jegyzi meg, az ő szerepe igazából nem az volt, hogy a zenei vonalat erősítse, de úgy érezte, a gimnázium vezetőinek is részt kell venniük a közös produkcióban.

– Igazán a rendező, Kiss Zoltán tanár úr lelkesedése ragadt rá mindenkire, ez döntött a klip elkészítése mellett. Ilyen teljesítményhez mindenképpen kellett egy álmodozó, szárnyaló lelkű tanár – fogalmaz.

Él még a lélek

Közben megérkezik Kiss Zoltán, és három diáklány, akik szólót énekeltek a klipben.

Elöljáróban megtudjuk, a mai nap hajnali 4-kor kezdődött számukra, mert a fővárosban jártak, az egyik televíziócsatorna reggeli műsorában. Visszafelé pedig lerobbant a kocsijuk, úgyhogy kalandoktól sem volt mentes a délelőtt.

Kiss Zoltántól, aki egyébként a gimnázium magyar-történelem szakos tanára, azt kérdezzük, szerinte mi lehet a hallatlan siker oka.

– Arra gondolok, hogy hál’ Istennek még él az emberekben a lélek. És bár azt tapasztaljuk, hogy a külső értékek nagyobb szerepet kapnak a mai világunkban, de ezek szerint a lélek és az érzelem sem halt ki az emberekből.

Hozzáteszi: természetesen örül a sajtó felfokozott érdeklődésének, boldog a dicsérő kommentektől, de az igazság az, hogy kicsit fárasztó is a hirtelen jött népszerűség.

Megszólítják az utcán

A lányok gyönyörűek, csillog a szemük a lelkesedéstől, nem látszik rajtuk, hogy egymás után adják az interjúkat.

Kiss Kata Boglárka arról mesél, hogy hatalmas élményt jelentett számára a közös munka.

– Az elsődleges célunk nem az volt, hogy profi klipet készítsünk, de büszkén mondhatom, hogy a végeredmény kiváló lett. Boldog vagyok, hogy a részese lehettem. A dal pedig, amit énekelünk, számomra azt jelenti, hogy ha mindenki félre teszi a saját érdekeit, közösen hatalmas dolgokra vagyunk képesek – fogalmaz Bogi.

Hulényi Laura azzal folytatja, számára az volt a legszebb, hogy nem egy vagy két ember kellett a sikerhez, hanem az egész iskola támogatása és összefogása hozta meg az eredményt.

– Amikor megnéztem az elkészült videóklipet, bizony elérzékenyültem kicsit. Nagyot álmodtunk, és közösen megcsináltuk. Az utcán többen is megszólítanak, amikor látják rajtam a hermanos karszalagot. „De jó neked, hogy a Hermanba jársz”, mondják. Sokan fel is ismernek a klip alapján.

– Úgy érzem, hogy a hermanos tanulmányaimnak ez a produkció az egyik csúcspontja – teszi hozzá Veres Dorottya, aki 9. osztályos. – Nemcsak a közös munka nyújtott élményt számomra, hanem az is, hogy rengeteg barátra találtam a próbák és felvételek során. A produkció összehozta az iskolát – fogalmazott Dorottya.

Hegyi Erika

Így készült a közös dal

Kiss Zoltán és kollégái már régóta tervezték, hogy eléneklik közösen a dalt, például egy gyereknapon. A dédelgetett álom most valóra vált.

A 25 szólistát úgy válogatták ki, hogy lefedjék az iskola minden évfolyamát az 5-től a 12. osztályig. Hét szólórészt pedig a tanárok vállaltak. Mivel az eredeti zenei alap nem felelt meg a szólisták hangfekvésének, az egyik szülő egy diák segítségével új zenei alapot készített.

