Az eddigi kettőn a vendégcsapat győzött – most ki kerül előnybe?

Két csatán már túl van a férfi NB I-es röplabda-bajnokság fináléjának két idei résztvevője, a Vegyész RC Kazincbarcika, valamint a Fino Kaposvár gárdája. A párharc 1–1-re áll azok után, hogy az első, borsodi meccset megnyerték a somogyiak, majd ugyanezt az idegenbeli sikert megtették a „vegyészesek” is.

Jól bejátszotta

– Valójában sok különbség nem volt a játékunkban – nyilatkozta Daniel Oravec, a Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzője. – Ez most így elsőre talán furán hangzik, de kifejtem, mire is gondolok. A játékosok ugyanúgy akarták a sikert, mint az első me­ccs előtt, csak ezúttal sikerült nyugodtabban, koncentráltabban játszaniuk. Egy nappal korábban megérkeztünk Kaposvárra, kétszer is sikerült edzenünk a teremben a meccs előtt. Aztán a mérkőzésen remekül fogadtunk és támadtunk, mindkét mutatóban jó százalékokat hoztunk. Fogadásban a Gebhardt Áron, Mészáros Dömötör, Vlado Milev hármas a labdák háromnegyedét jól bejátszotta, így Carlos Páeznek könnyebb dolga volt a feladásokkal. Nyitásban is aktívak voltunk, 14 ászt szerváltunk, ami kiváló. Ezt az agresszivitást kell fenntartanunk, hiszen két meccset is itthon játszunk, érvényesíteni kell a hazai pálya előnyét.

Gebhardt Áron, a barcikaiak egyik liberója így fogalmazott:

Hetedik alkalommal

– Én személy szerint úgy érzem, még mindig nem értük el a legjobb formánkat. Javulunk folyamatosan, de érződik rajtunk a meccshiány. Kaposváron már jobban játszottunk, szerencsére a fogadás mellett nyitásban és védekezésben is jobban teljesítettünk, mint idehaza. Azt beszéltük a többiekkel a mérkőzés előtt az öltözőben, hogy sokkal nyugodtabban kell játszanunk, ha elmennek a labdák, nem kell azonnal idegeskedni, valamint végig irányítanunk kell a találkozó alatt. Ez a harmadik és negyedik szettben már nagyjából sikerült is, ekkor kevesebbet hibáztunk, inkább az első két szettben voltunk még mindig feszültebbek. A hangulat továbbra is pozitív az öltözőben, várjuk már nagyon, hogy ismét itthon játsszunk. A legutóbb kikaptunk, szeretnénk most is kárpótolni a közönséget. Csütörtökön már 7. alkalommal találkozunk a Kaposvárral a szezonban, sok újat most már nem fog tudni mutatni egymásnak a két csapat. A vereség biztos nem töri le a Finót, jó csapata van, ráadásul még csak 1–1 az állás. Amennyiben sikerül úgy játszanunk, mint tettük azt Kaposváron a harmadik és a negyedik szettben, jó eredménnyel zárhatjuk a hazai mérkőzéseinket.

Az elődöntő harmadik felvonása csütörtökön 20 órakor kezdődik a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban. Amennyiben az alapszakasz-győztes VRCK hozná ezt a meccset, akkor szombaton este akár bajnokavatás is lehetne ugyanitt, ugyanis egy koncert miatt a hétvégén (szombaton) is az észak-borsodiak lesznek a pályavá­lasztók.

MI, TM

Emlékeztető

Döntő, 1. mérkőzés (május 4.)

Döntő, 2. mérkőzés (május 7.)

