Az Eb-dobogóért harcolhat Kiss Pál Tamás

A franciaországi második hely után Kiss Pál Tamás újra a győzelemért száll harcba a Rallycross Európa-bajnokság rigai szezonzáróján. A Speedbox Racing Team versenyzője pontegyenlőséggel ötödik a bajnokságban, a harmadiktól mindössze öt ponttal lemaradva, így egy újabb jó szerepléssel az év végi dobogó is elérhető.

„Tavaly a dobogón fejeztem be a szezont Lettországban, és az ötödik helyen zártuk a bajnokságot, ami az első teljes Európa-bajnoki szezonunkban nagyszerű eredmény volt, hiszen egy vitatható ítélet miatt pontlevonással is sújtottak. Most úgy is esélyesek vagyunk az év végi dobogóra, hogy a svédországi futamon egy baleset után megsérült a bukócső, és emiatt ott nem szereztünk pontokat. Az időeredmények alapján egyértelműen az Eb élmezőnyében tudunk menni, de a francia futamon is volt olyan, hogy a köridők alapján a vb-mezőny legjobb tíz versenyzője közé kerülhettünk volna. Az Eb-n mi vagyunk a legjobb Peugeot-val versenyző csapat, és ez nem csak nekünk büszkeség, hanem a gyáriak is elismerik a teljesítményünket. Emiatt magabiztosan utazok Lettországba, és nagyon várom a versenyt. A motorsportban bármi megtörténhet, de ha sikerül kimaradni a csetepatékból, akkor a győzelemre, és ezzel az év végi harmadik helyre is jó esélyünk van. Ez a cél, ezért utazunk Rigába” – összegzett Kiss Pál Tamás.

A versenyhétvége menetrendjét ezúttal két napba szervezték, így szoros lesz a program, hiszen a vb és az Eb Supercars mezőnye mellett újra versenyez majd a Super 1600-as géposztály is. Emiatt vasárnap nehéz nap vár a Speedbox RT-re, mert két kvalifikációs futamot, majd a középdöntőt és a döntőt is aznap rendezik, az autó felkészítésére alig marad idő.

KPTT

