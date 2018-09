Az autósok is elismerik: jó a Vigyázz ránk! akció

A tanévkezdés miatt megváltozott forgalmi helyzet ugyanis számtalan veszélyt rejt az iskolásokra. Erre figyelmeztet lapunk iskolakezdési akciója is. A táblákon a Vigyázz ránk! felirat és gyerekeket ábrázoló rajz található, amely az iskolák előtti úttesten mindkét irányban figyelmezteti az autósokat: hajtsanak lassabban és nagyobb figyelemmel, mert gyermekek léphetnek eléjük az úttestre. Az Észak-Magyarország ezzel igyekszik hozzájárulni a balesetek megelőzéséhez.

Mindenkinek nehezebb

Szeptember folyamán a rendőrség és a polgárőrség is jelen van azoknál az iskoláknál, amelyek nagy forgalmú utak mentén fekszenek, a közelében nagyobb kereszteződések, bonyolultabb forgalmi helyzetek adódnak, amelyet a gyerekeknek szokniuk kell a nyári szünet után, az autósoknak pedig arra kell újra figyelemmel lenniük, hogy több a gyerek, akik bármikor leléphetnek akár eléjük is az úttestre.

Figyelni kell

Az érintett iskolák közé tartozik a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is, ahol a Tárkányi utca sarkán, jól látható helyen figyelmezteti az autósokat a tábla. Kovács Bertalanné azt mondja, az ő unokái is jártak ide, és bár a tehermentesítő út alatt aluljárón lehet biztonságosan átkelni, de így is figyelni kellett a lakótelepen az autókra, ezért támogatja, hogy ilyen akciók is felhívják a figyelmet a veszélyre.

Stefán Dénes éppen a közeli üzletbe érkezett, és mint mondja, amikor befordult, pont meglátta a táblát, ezért lassított is. Jó, hogy van ilyen és felhívja a figyelmét az autósoknak, akik így óvatosabbak tudnak lenni – fogalmazott.

„Jó ez a tábla, hajrá!” – kontrázott rá bólogatva az autójába szállva egy másik autós, József is.

ÉM-HI

