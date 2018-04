Az autizmus világnapján – A különc csodabogarak viszik előrébb a világot

Ünnepséget rendeztek szerdán Miskolcon, a Szent István téren az autizmus világnapja alkalmából. A rendezvény célja az volt, hogy minél szélesebb körben megismertesse, és ezzel együtt szolidaritásra ösztönözze a társadalmat az autizmussal szemben, amely tízmilliókat érint a Földön.

Az autizmus világnapja alkalmából szervezett eseményen szülők, pedagógusok, hozzátartozók, barátok és természetesen autizmussal élő kicsik és nagyok is szép számmal megjelentek szerdán a miskolci Szent István téren. Horváth Szilvia három gyermek édesanyja, egyik fia autista.

– Nehezebben illeszkedik be, nehezen köt barátságot, de két teljesen normális testvér mellett, számtalan speciális foglalkozásnak köszönhetően szépen cseperedik, fejlődik. Nagyon jó a memóriája, pillanatokon belül megtanulja a hosszabb vereseket, szöveget is. Több területen kiemelkedően jó, ám akad olyan is, amiben alulmúlja az átlagember teljesítményét. Az Ayres-terápiát a TSMT tornát nagyon hasznos fejlesztőprogramnak tartom, sok segítséget kaptunk szakemberektől is, de a legtöbbet a Szimbiózis által szervezett fórumnak köszönhetek, a sorstárs szülőkkel való találkozásból merítettem a legtöbb erőt- hangsúlyozza Szilvia.

Különleges világlátás

Jakubinyi László a Szimbiózis Alapítvány elnöke úgy véli, a döntéshozók és az utca embere is igen keveset tud még az autizmusról. Egészen elképesztő, torz és hamis információk terjednek erről az állapotról.

– Nemrég azt kérdezték tőlem, ragályos kór-e az autizmus. Ez kitűnően példázza milyen téveszmék terjednek erről az állapotról, amelyet 80-100 évvel ugyan még betegségnek tituláltak, de nem az, hanem másféle létezés, amelyhez különleges világlátás is társul – hangsúlyozta a szakember.

– Egyenrangú, egyenjogú, látható, hallható állampolgár kell hogy legyen az autizmussal élő is! A befogadó közösségek, a támogató önkéntesek képesek felerősíteni az érintettek hangját, segítik, hogy a társadalom látószögébe kerüljenek. Vissza kell hívnunk őket a száműzöttségből a közösségbe és figyelnünk kell a szülőkre is, hogy ne szigetelődjenek el, ne szoruljanak a négy fal közé, ezért indítottuk az Otthon segítünk programot, melynek keretein belül éjjel-nappal és hétvégén is, akár pár órára is igényelhető otthoni segítség- emelte ki Czibere Károly államtitkár. A kormány támogatta az alapítványt, 8 millió forinttal a buszbeszerzést és 6 millió forinttal az otthoni segítségnyújtásban való részvételüket – tette hozzá.

Csöbör Katalin, a Nő a siker alapítvány részéről kiemelte mennyire fontos, hogy ne szigetelődjenek el ezek a gyermekek és a szüleik sem, hisz számukra épp olyan fontos az értékteremtő munka, a hasznos időtöltés, mint bárki más számára, ezért jótékonysági akció keretein belül fitnesztermet adományoznak a fogyatékkal élők számára.

Város a városban

Kriza Ákos szerint a Szimbiózis Alapítvány egyre növekvő, terjeszkedő város a városban, amely közelebb hozza a többségi társadalomhoz az autizmussal és a fogyatékkal élőket.

– A civilek, önkéntesek és a Szimbiózishoz hasonló közösségek szerepe felbecsülhetetlen, ők ismerik leginkább az érintettek erősségeit, gyengeségeit ezért is támogatja az iskolabusz működést az önkormányzat – hangsúlyozta a városvezető. Hubay György önkormányzati képviselő is felszólalt, aki szintén a Szimbiózis Alapítvány munkáját méltatta, majd ünnepélyes keretek között átadták a buszt, amely az autisták kapcsolatát hivatott erősíteni a külvilággal.

