Az aszú nem jön hamarabb az idén

Akár hetekkel is előbbre jöhet a szüret idén Tokaj-Hegyalján, ami igaz is meg nem is. A szőlő a korai tavaszba berobbant nyárnak köszönhetően előbbre jár a megszokottnál az ilyenkor szokásos érettségi foknál, ami előrevetíti a korai fajták átlagosnál korábbi szüretét, de a borvidék világhírnevét évszázadok óta adó aszú emiatt nem fog korábban megjelenni Hegyalján.

Novemberig tarthat

– Miután korai érésű fajtákkal nem foglalkozunk, ezért ugyan korábbi szüretre készülünk, de ennek időpontja szeptember elejére tehető idén – mondja ifj. Szepsy István, a Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészet főborásza.

– A furmint az, ami minket leginkább meghatároz, emellett még foglalkozunk muskotállyal is, de annak a szüretét is későbbre toljuk. Miután az idei egy nagyon jó évjáratnak ígérkezik, ezért arra készülünk, hogy minden borfajtából nagyobb készletet tudjunk majd tárolni. Éppen ezért az aszúsodásra is várunk, ami az ősz beköszöntével indul majd el. Ha kell, akkor a hagyományos tokaji nagyszüretnél tovább is kint tartunk szőlőket, így az is elképzelhető, hogy november elején is szüretelni fogunk.

Amit szeretnének

Varga István vámosújfalui szőlész-borász mindkét szüretfajtában gondolkodik.

– Az biztos, hogy a szőlő érettsége legalább két héttel az ilyenkor megszokott előtt jár – mondja Varga István.

– Több dűlőben is van szőlőnk, zömmel furmint, hárslevelű és egy kis muskotály, folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyümölcs állapotát. A korai fajták szüretét idén nagyon elképzelhető, hogy előrébb hozzuk. Attól nem tartunk, hogy ha tovább kint hagynánk a szőlőt, akkor az kárt okozna, hiszen ha a cukor és savtartalma tovább erősödik, akkor az tovább emeli a bor minőségét is. Szeretnénk, ha lenne újborunk és aszúborunk is. Ez utóbbit azonban nem hozza előrébb a nyár sem, hiszen az aszúképződéshez kimondottan ősz eleji időjárás kell, hűvös éjszakák és hajnalok, valamint meleg és száraz nappalok. Ha ez megadatik, akkor érdemes kivárni és megvárni az aszúsodást. Ha viszont a nyár vége és az ősz eleje nagyon csapadékos lenne, akkor az a szőlő elrohadásához vezethet és akkor hirtelen kell döntenünk: várunk az aszúsodásra és kevesebb, de minőségibb termésünk lesz, vagy hirtelen előrehozzuk a szüretet, hogy megelőzzük a kárt. Ezt kiszámítani előre sohasem lehet, csak felkészülni az eshetőségekre. Ha azonban az időjárás továbbra is így viselkedik, akkor kimondottan jó termést hozhat az idei év.

BG

Syngenta: jó szőlőtermést várnak idén a termelők Budapest - Az idén hetekkel korábban kezdődhet a szüret az ország legtöbb borvidékén. A szőlő csaknem mindenhol megfelelő állapotú, így mennyiségben és minőségben is jó évet várnak a termelők - derül ki a Syngenta MTI-nek szerdán megküldött helyzetképéből. Felidézik, tavaly jó évet zárt a hazai s... Tovább a cikkhez

Fotók: Érik a szőlő Monokon Monok - A szokásosnál jóval korábban érik a szőlő, a szakemberek szerint már augusztusban elkezdődhet a szüret. Krakkai Biankát a monoki szőlősben fotóztuk le. ÉM Tovább a cikkhez

Úgy tűnik, marad a tavalyi Tolcsva - A Grand Tokaj megkezdi a szerződéskötést a szüreti felvásárlásra. A Grand Tokaj Zrt. Tokaj-Hegyalja legnagyobb felvásárlójaként és borászataként a korábbi évekhez hasonlóan különféle minőségi és terméskategóriában több mint 1000 helyi kistermelővel megkezdi a szerződéskötést a szőlő fel... Tovább a cikkhez

Vidékfejlesztési államtitkár: a következő években nagy lehetőség rejlik a borászatban Zalaszabar - A következő években nagy lehetőség rejlik a borászatban, ezért is született az a döntés, hogy a vidékfejlesztési programban felszabaduló mintegy 50 milliárd forintból új pályázatot írnak ki - közölte az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken Zalaszabarban. ... Tovább a cikkhez

Már augusztusban kezdődhet a szüret a Tokaji Borvidéken Sárospatak - Szokatlanul korán kezdődhet a hagyományos tokaj-hegyaljai szőlőfajták szürete idén. Jarecsni János a Sárospataki Hegyközség elnöke lapunknak azt mondta, hogy a meleg időjárásnak köszönhetően két-három héttel előrébb jár a szőlő érése a megszokottnál. Szépek és egészségesek a szőlőül... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA