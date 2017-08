Az aszalói fiatalok idén is dolgozhattak

Ennek keretében a fiatalok irattározási, ellenőrzési és egyéb adminisztratív feladatokat látnak el.

Mi ellenőrizzük azokat, akik közmunkán dolgoznak.” Mercz Dominika

– A munkaügyi központ által támogatott diákmunka keretében az aszalói fiatalok egy kis pénzt kereshetnek itt, a hivatalban végzett munkával – jelentette ki dr. Mészáros István, Aszaló polgármestere. – Jelenleg iktatási feladatokat látnak el, illetve a közfoglalkoztatottak létszámának az ellenőrzésében segédkeznek.

A diákok, több mint húszan két turnusban, júliusban és augusztusban dolgoznak.

Nem vészes

Martin Benjamin 20 éves. Elmondása szerint jól telik a nyara.

– Iratokat rendezünk, a közmunkásokat ellenőrizzük reggel és délután – árulta el az aszalói fiatalember. – Jó lehetőség ez nekünk, a pénzt félreteszem majd. Az iratrendezés amúgy nem vészes.

– Ellenőrizzük azokat, akik közmunkára jönnek be dolgozni – ezt már a 19 esztendős Mercz Dominika osztotta meg munkatársunkkal. – Ez inkább szellemi munka, ami nem nehéz. Többnyire ismerem a közmunkásokat és bizony jobb, ha ismerem azokat, akiket ellenőriznem kell.

Dominika szerint „jó csapat”, nem ülnek végig a négy fal között.

Angliába készül

– Berzeviczys voltam, most a szikszói szakképzőbe járok. Még nem tudom, mivel fogok foglalkozni, most műkörmös vagyok, amit nagyon-nagyon szeretek – mondta, és búcsúzóul megjegyezte, hogy az itt keresett pénz is kell ahhoz, hogy Angliába mehessen nyaralni.

– ÉM-JLI –

