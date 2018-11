Az árváknak gyűjt karácsonyra a könyvtár

– „Mintegy hetven, 0–18 éves lányról és fiúról van szó, így a pelenkától a pulóverig, a színes ceruzától a játékokon át a csokoládéig minden lehet ajándék. Olyan legyen az adomány, amit más is szívesen adna vagy kapna ajándékként” – írja felhívásában a könyvtár.

A felajánlásokat az intézmény épületeiben elhelyezett gyűjtődobozokban lehet elhelyezni advent utolsó vasárnapjáig.

Ne csomagolják

Aki több apróságot is felajánl, azt is arra kérik, hogy ne csomagolja be. A csomagokat a támogatott intézményektől kapott információk alapján, kor és nem szerint szinte személyre szólóan állítják össze a könyvtárosok.

Az adománygyűjtő dobozok melletti asztalon könyveket is el lehet helyezni, melyeket megyebeli általános iskolák könyvtárainak juttatnak el.

ÉM-TÁ

