Az Apollo Tyres lett a DVTK egyik főszponzora

Partnerséget kötött a gyöngyöshalászi Apollo Tyres abroncsgyártó cég a DVTK labdarúgócsapatával. Az együttműködés az élvonalban szereplő férfi csapaton kívül a női és az ifjúsági regionális futballcsapatokra is kiterjed.

Segíti a klubot

Sántha Gergely, a DVTK ügyvezetője a pénteki sajtótájékoztatón kifejtette, kiemelkedő sikernek tekintik, hogy az abroncsgyártó marketing-kommunikációs partnerének a DVTK-t választotta.

– Abban bízom, hogy a társaság támogatása segíti a klubot abban, hogy tovább fejlődjön. Reményeink szerint nem csak a futballban teljesedik ki a szponzoráció, habár most labdarúgásra vonatkozó szerződést kötöttünk, de a későbbiekben törekszünk rá, hogy az együttműködés az egyéb sportágak, a teljes régió támogatását jelentse – hangsúlyozta Sántha Gergely, aki hozzátette: – Három megyében, kilenc sportágban, közel kétezer felnőtt és utánpótláskorú fiatal versenyez a DVTK kötelékében.

Három esztendőre

Tarnai Tamás, az Apollo Tyres emberi erőforrás és társasági támogatás igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: társadalmi és civil kapcsolatokat építenek ki, jelezve, hogy fontos számukra a régió, és hogy a helyi közösségeknek is visszajuttassanak valamit. Olyan sportágat és egyesületet kerestek, amelynek népszerűsége kiemelkedő. Elvárásuk, hogy transzparens módon, eredményesen, a sportolók, fiatalok, közönség számára jól hasznosuljon az összeg. Mint mondta, cégük teljes működése során ezt az elvet követi, felelősen gondolkodnak munkavállalóik felől, ugyanezt várják a DVTK-tól is. Elárulta, hogy a DVTK-val három évre szóló szerződést kötöttek, s bízik abban, a kapcsolat azután is folytatódik. Szeretnék, ha a támogatás a várost, s az egész régiót szolgálná.

Angol, német és indiai klubokat is

Az Apollo Tyres két Premier League-ben szereplő csapat, a Manchester United és a Crystal Palace támogatója, emellett a Bundesligában szereplő Borus­sia Mönchengladbachhal is együttműködnek. Az abroncsgyártó az Indiai Szuper­­li­gá­ban is képviselteti magát a Chennaiyin FC támogatásával és az indiai má­sod­osz­tályú labdarúgó-bajnokságban játszó a Minerva Punjab FC szponzorálásával.

ÉM-TB

