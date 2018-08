Az anyatej a biológiai norma

A szoptatás világhetén kampányokkal, rendezvényekkel, felvilágosító programokkal igyekeznek felhívni a figyelmet a biológiai normára. Ennek apropóján Kós Gáborné Szedlák Annamária szoptatási tanácsadót kérdeztük arról, miért fontos az anyatejjel való táplálás.

A szakember kiemelte, az első fél évben kizárólag anyatejet ideális adni a csecsemőnek, amit legalább egyéves koráig kapnia kell a kiegészítő táplálékkal együtt. Nincs szigorú szabály arra vonatkozóan, meddig szabad emlőből etetni a gyermekeket.

Érzik, hol a határ

– A korlátozás nélküli szemlélet szerint mindaddig lehet így gondoskodni a csöppségről, amíg ez mind a két fél számára komfortos. A gyermek és az anya is pontosan érzi, hol a határ. Teljesen normális az a kétéves gyermek, aki már rég levált az anya emlőiről és az az 5-6 éves is, aki még mindig igényli az anyatejet – érvelt Annamária, aki rendszeresen praktikus tanácsokkal látja el a hozzá forduló hölgyeket. A szakember szerint nem merev napirend szerint kell tartani az étkezéseket, hanem a baba igényeihez kell igazítani, figyelni kell az apró jelzéseket. Az éhségre utalhat a szájnyalogatás mellett az alvás közben felgyorsuló szem- és végtagmozgás, és az ökölbe szorított kezecske is. A sírás akkor jön, mikor az anya nem észleli a finom jelzéseket, a bömbölő kicsi már harcol és követeli az élelmet.

Öt gyermeket szoptatott

– Sajnos a tápszermarketing óriási hatást és nyomást gyakorol a nőkre, pedig élelmiszer-biztonsági szempontból is az anyatej a legjobb ennivaló, mely segíti a csöppség fejlődését, és ellenállóvá teszi a különböző fertőzésekkel szemben is.

A mell szexszimbólum, korunk embere pedig képes felcserélni a prioritásokat, többen attól félnek, formátlanná válhat keblük, ha így etetik utódaikat, de akadnak olyan hölgyek is, akik implantátummal együtt szoptatnak.

Annamária magánemberként is a fent említett elveket vallja, eddig öt gyermeknek adott életet, a legidősebb 22 hónapig csüngött emlőin. Úgy érzi, nem sérült nőiessége, nem mentek tönkre az idomai, és tévhit, miszerint formátlanná válik az etetéstől az asszonyok keble, hiszen különböző alakformáló gyakorlatokkal bárki megőrizheti vonzó idomait.

– A szülésre készülnek a nők, orvost választanak, tornáznak, megtanulják, hogyan kell lélegezni, nyomni, olvasnak róla, de a folytatásról nem sokat tudnak a fiatal anyukák, minél inkább tabutéma ez, annál többen nyúlnak tápszerhez azt gondolva, abban minden benne van, pedig az anyatej a biológiai norma, mindent tartalmaz, ami a picinek kell. A nyulaknál azonnal, az embernél szülés után 24–72 órával jön meg a tej, ilyenkor nem kell aggódni, az a kevés kolosztrum (előtej) pont elegendő az elején – magyarázta Annamária.

ÉM-JA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA