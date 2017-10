Az amerikai külügyminisztérium közölte a szankciókkal sújtott orosz cégek és egyének listáját

A State Department annak a 33 cégnek és egyénnek a nevét tette közzé, amelyek és akik kapcsolatban állnak orosz védelmi és hírszerző ügynökségekkel, köztük például a Roszoboronexport fegyverkereskedő céggel, vagy a rakétákat gyártó Almaz-Antej vállalattal.

A lista, amelynek nyilvánosságra hozatalát már egy jó hónappal ezelőttre ígérték, azokat a büntető intézkedések sújtotta egyéneket és vállalatokat sorolja fel, akikre és amelyekre a kongresszus által júliusban elfogadott, majd Donald Trump elnök által aláírt szankciós törvény vonatkozik. A listán szerepel például a már korábban is szankciókkal sújtott Rosztyeh állami vállalat, amely automata lőfegyvereket gyárt, a hadianyagokat előállító Molot-Oruzsje, vagy a repülőgépeket, köztük vadászbombázókat gyártó Szuhoj Vállalat. Szankciókkal sújtják mások mellett az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatot (FSZB), a Külföldi Hírszerző Szolgálatot (SZVR), a katonai hírszerzést (GRU), vagy például Szergej Csemezovot, a Roszoboronekszport korábbi és a Rosztyeh jelenlegi vezetőjét.

A szankciós törvénycsomagot – amely Iránra és Észak-Koreára vonatkozó büntető intézkedéseket is tartalmaz – júliusban az amerikai kongresszus arra hivatkozva fogadta el, hogy Oroszország katonai agressziót követett el Ukrajnában és Szíriában, valamint tavaly beavatkozott az amerikai elnökválasztásba. A szankciók jövő év januárjának végén lépnek életbe.

A listát nyilvánosságra hozó külügyi közlemény figyelmeztet más országokat és más vállalatokat is, hogy amerikai szankciókra számíthatnak, amennyiben a listán szereplő vállalatokkal vagy egyénekkel bármiféle üzleti kapcsolatban állnak.

Mivel a szóban forgó listát nem az előírt határidőig, október 1-ig hozták nyilvánosságra, hanem jelentős késéssel, megszólalt Rex Tillerson külügyminiszter is, aki a késedelmet engedélyezte. Közölte: az amerikai kormány meg akarta vizsgálni, hogy a szankciós lista mennyiben sérti az amerikai üzleti szférát, valamint az Egyesült Államok szövetségeseinek üzleti érdekeit. Törökország ugyanis rakétavédelmi rendszert vásárol az Almaz-Antejtől, Szaúd-Arábia pedig nemrégiben kötött fegyvervásárlási megállapodást Moszkvában. Az amerikai diplomácia vezetője nem reagált sem Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő, sem Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes pénteki moszkvai nyilatkozatára. A szóvivő és az orosz politikus az új szankciós listára reagált, amelyből a The New York Times című lap pénteken reggel részleteket közölt.

Peszkov azt mondta, hogy Moszkvát aggasztja a lista, és azt az Oroszországgal szembeni ellenséges megnyilvánulások visszhangjaként értékeli. Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szavai szerint “nem időszerű” ellenlépéseket mérlegelni az új amerikai szankciós listával kapcsolatban, hiszen az általa felsoroltak jó részét már ma is sújtják az Egyesült Államok által bevezetett büntetőintézkedések. Ugyanakkor nem zárta ki ellenintézkedések lehetőségét.

– MTI –

