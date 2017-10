Az amerikai elnök ismételten tagadta a szexuális zaklatás vádját

Trump hamis információnak minősítette a vádaskodást: “csak annyit mondhatok, hogy ezek teljességgel hamis és kitalált információk”.

Az elnök újságírók kérdéseire válaszolt így, miután nyilvánosságra került, hogy az őt tavaly zaklatással megvádoló nők egyike bírósági úton kérte a választási kampányban felmerült vádakról szóló valamennyi dokumentum kiadását. A New York állam legfelső bírósága hétfőn büntetés terhe mellett szólította fel Trump munkatársait a kért dokumentumok benyújtására.

A dokumentumokat Summer Zervos kérte, aki 2005-ben Donald Trump NBC televízióban sugárzott valóságshowjának egyik szereplője volt, és tavaly novemberben – napokkal a november 8-án tartott elnökválasztás előtt – összehívott sajtóértekezleten azt állította, hogy Trump még 2007-ben megsimogatta és megpróbálta erőszakosan megölelni őt egy Los Angeles-i szállodában.

Donald Trump már tavaly tagadta a történetet, és hazugsággal vádolta Zervost és más nőket is. Emiatt Summer Zervos márciusban hitelrontásért indított pert ellene New York államban, és ehhez a perhez kérették be a tavalyi választási kampányban elhangzott vádakról szóló valamennyi dokumentumot.

