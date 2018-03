Az Aluinvent-DVTK mutatója romlott

A sérült Raksányi csak a széken ücsörgött a bemelegítés során, így nyilvánvaló volt, hogy sérülés miatt kihagyja a rangadót az Aluinvent-DVTK kosarasa. Mivel a Dunántúlról is érkezett tizenöt drukker, három dobbal, egész jó hangulat kerekedett ki a csarnokban, hiszen a hazai ultrák a megszokott számban most is jelen voltak a lelátón. 11-6, 15-2. A meccs előtt előbbi volt a diósgyőriek, a második a tolnaiak győzelem/vereség mutatója, vagyis inkább a látogató oldalán volt több sansz a sikerre.

Szoros őrizet

A találkozót a házigazda 5-0-val nyitotta, négy perc után is öt volt a különbség (9-4), mert kimaradt jó pár dobóhelyzet. Az ezt következő időszakban is a védekezés dominált (10-7), 1:44 perccel a negyed vége előtt két vendégbüntető látogató vezetést ért. Melnikáék azonban fordítottak, így némi előnnyel mehettek két percet pihenni (18-15).

A második negyed elején McCall 2+1-gye 18-19-et jelentett, de az ,,apró” Nagy D. beküldte a kosárba a felvonás első diósgyőri kettesét. Nagyon keményen dolgozott mindkét csapat, a Szekszárd védekezésben, a DVTK azért, hogy helyzetet alakítson ki ilyen szoros őrizet közepette (14. perc: 20-21). A palánk alatt különösen érdekes volt a Brewer-Krnjic csata, a pontok továbbra is elvétve estek, 22-25-nél nem volt meglepetés Svitek-edző időkérése. ­Bach-hal szemben triplakísérlet közben szabálytalankodtak, mind a három büntetőt bedobta (27-27), később ült Fontenette dobása is (29-27), erre Djokic ,,időzött”. A szünetig már sok minden említésre méltó nem történt, vezetett a DVTK (31-30).

Nagy D. triplája

A nagypihenő után 32-32-ről nem tudtak elmozdulni a csapatok, maradt tehát a feszültség, az idegesség. A büntetőket jól dobta a Diósgyőr, 17/21 volt ekkor ez a mutatójuk (hármasból azonban csak egyet-egyet értek el ezen pontig a felek), de a találkozó haladt a ,,döntetlen mederben” (36-36). A 27. percben Vukov is lehetőséget kapott a Diósgyőrnél, ekkortájt az AKSC vezetett 38-42-re, aztán jött Nagy D. triplája. A felvonás utolsó másodpercében Bálint engedte el a labdát, talált, s alakult 42-49-re az állás.

Messzire került a fordítás az Aluinventtől (42-51), de Brewer csökkentette a hátrányt. 7:24 perc volt vissza a meccsből, 7 ponttal vezetett a vendégcsapat, amely időzött egyet. Továbbra is ritka volt a kosár, de Brewer ismét betalált (47-51), aztán újra (49-53). Gereben tripla a ,,kékeknek” jött jókor (49-56), három perc maradt még a találkozóból. 1:36-nál viszont már kezdett elmenni a hajó a Diósgyőrnek (49-59), Brewer ugyan gyűjtött pontokat, ám ez már kevés volt a mérkőzésen végig határozottan, keményen védekező Szekszárddal szemben (52-59).

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Atomerőmű KSC Szekszárd 52-59 (18-15, 13-15, 11-19, 10-10)

Miskolc, 1000 néző. V.: Kapitány, Ádám, Vida.

Aluinvent-DVTK: FONTENETTE (11), Bach (8), Szabó F. (-), Peckova (3), BREWER (17/3). Csere: Nagy D. (9/3), Melnika (4), Kiss A. (-), Zele (-), Vukov (-). Vezetőedző: Stefan Svitek.

AKSC Szekszárd: STUDER Á. (11/6), Theodoreán (2), Da Costa (-), Kis V. (6), McCall (8). Csere: Oblak (5), GEREBEN (13/3), Mansare (-), KRNJIC (6), Bálint (6), Studer Zs. (2). Vezetőedző: Zeljko Dokic.

Stefan Svitek: – Gratulálok a Szekszárdnak a győzelemhez, olyan kemény meccs volt, mint amilyenre számítottunk. A lányok az elejétől kezdve harcoltak, de a harmadik negyedben kicsit elveszítettük a koncentrációt. A Szekszárd a lepattanókban jobb volt, de 30 százalék alatti dobásteljesítménnyel is nehéz nyerni.

Zeljko Dokic: – Szeretnék gratulálni mindkét csapatnak, mert nagy harc volt pályán. Boldog vagyok, hogy látszik az a munka, amit a válogatott szünet után elvégeztünk. Ma a védekezésünk olyan szinten volt, hogy a Diósgyőrt 52 ponton tudtuk tartani. Fontos meccset nyertünk meg az alapszakasz első hely miatt.

A tabella:

1. Sopron Basket 19 17 2 1573-1088 36 pont

2. Atomerőmű KSC Szekszárd 18 16 2 1358-1079 34

3. CMB CARGO UNI Győr 18 13 5 1406-1213 31

4. Aluinvent DVTK Miskolc 18 11 7 1303-1155 29

5. ZTE NKK 18 11 7 1231-1206 29

6. Ceglédi EKK 18 9 9 1305-1267 27

7. PEAC-Pécs 18 8 10 1262-1252 26

8. PINKK-Pécsi 424 19 7 12 1205-1368 26

9. Vasas Akadémia 18 5 13 1242-1455 23

10. MTK-Budapest 18 2 16 1011-1412 20

11. BEAC Újbuda 18 1 17 1057-1458 19

