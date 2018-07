Az alma a fája alatt maradt

A Bosznia-Hercegovina fővárosában a napokban tartott ifjúsági Európa-bajnokságon a 70 kilósok mezőnyében lépett tatamira a Miskolci Judo Club tizenhat esztendős tehetsége, aki az előkelő ötödik helyet harcolta ki Szarajevóban.

Finomítani fog

– Éremért mentem a kontinensbajnokságra és mivel medália nélkül jöttem haza, kicsit csalódott vagyok – értékelte érdeklődésünkre önmaga teljesítményét Czerlau Jennifer, majd hozzátette: – A szakvezetők szerint azonban a legjobb formámat adtam, ezért nem kell szégyenkeznem életem első komoly külföldi megmérettetésén. Három ippongyőzelmet arattam, ez jó, a bronzmeccsen pedig erős ellenállást fejtettem ki a világranglistát vezető német lány ellen. Hazaérkezésem óta elkészítettem a viadal „zárszámadását” és arra a következtetésre jutottam, hogy a dobogóhoz kicsivel több munkát kell elvégeznem és még nagyobb odaadással kell küzdenem, továbbá ráfér egy kis finomítás technikai és taktikai repertoáromra is.

Az MJC tehetséges tagjának eddigi pályafutása különleges elemeket tartalmaz. Két éve Szatmárnémetiből jött Miskolcra, azóta több korcsoportos ob-n lépett tatamira.

– Nálunk családi műfaj a cselgáncs – folytatta a miskolci Kossuth gimnáziumban tanuló sportoló. – Anyukám és apukám annak idején egy judoteremben ismerkedtek meg, így talán természetes, hogy én is a cselgáncsot választottam, vagyis esetemben az alma nem esett messze a fájától. Eljöttünk a klubhoz, megnéztük az itt folyó munkát, majd a maradás mellett döntöttünk. Apukám olykor most is az edzőpartnerem, persze már ritkán ver meg, de azért állandóan jó tanácsokkal segít nekem. Ugyanezt teszi Flórusz János és Ipacs Tamás, edzőként ők ketten foglalkoznak velem napi szinten.

A miskolci egyesület elnök-vezetőedzője elégedett tanítványa szarajevói Európa-bajnoki produkciójával, az ötödik hellyel.

– Olyan stílusjegyekkel rendelkezik, amelyek nagy reményekre jogosítanak – közölte Flórusz János. – Jennifer kemény, remek harcos, bátran küzd, és ami még ezektől a tulajdonságaitól is értékesebbé teszi, az a technikája. Sokféle variációra képes, szükség esetén pillanatok alatt vált: ha kell, lassít, ha a szükség úgy hozza, akkor pedig gyorsít, szóval azt is mondhatom, hogy őstehetség. Kincs van a kezünkben, és azon leszünk, hogy minél jobban fényesítsük.

Kolodzey Tamás

Ahogy az ügyvezető látja

– Alapvetően elégedett vagyok a Miskolci VSC-Miskolc Városi Sportiskola versenyzőinek ifi Eb-n nyújtott teljesítményével – mondta Illyés Miklós ügyvezető, aki a szomszédos sportiskolások produkcióját értékelte. – Manapság önmagában már az nagy dolog, ha valaki kijut egy világ- vagy egy európai versenyre, és ha ezeken helytáll, akkor az elégedettség hangján kell szólni róla. A plusz 70 kilós és kilencedikként zárt Faragó Petrával kapcsolatban azonban megemlítem, hogy tudása alapján akár érmes is lehetett volna. Róla és a jövőjéről tudni kell, hogy súlycsoportot vált, ezt azonban nem a szokásos koreográfia szerint teszi. Nem felfelé megy, hanem lefelé jön, és a 70 kilós mezőnyben szerepel majd. Turánszki Zalán a 90 kilogrammos társaságban lett kilencedik, alapvetően jól dolgozott, neki viszont még rutint kell szereznie annak érdekében, hogy az elkövetkezendő időszakban értékesebb helyezéseket gyűjtsön.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA