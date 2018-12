Az állatorvos segít – tanácsok félős négylábúak gazdijainak

Az év utolsó éjszakája rendszerint a leghangosabb is. Sok négylábú azonban nem örül a tűzijátékokkal tarkított ünnepnek, hiszen a kutyák bármilyen hirtelen hanghatást akár ezerszer hangosabbnak élnek meg, mint az emberek.

„Legyen szó viharról, vagy tűzijátékról, amikor minden durrog, villódzik, sistereg, akkor az állatban kialakul egyfajta menekülési kényszer, azonban bárhová megy, nem tud elbújni előle. Ilyenkor a pánik egyre csak fokozódik, egy gyenge idegrendszerű állatnál ez akár teljes idegösszeomláshoz is vezethet. Amennyiben ijedtében elkóborol, és nem talál haza, ez a pánik csak fokozódik” – magyarázta az állatorvos a helyzet kialakulásának okait. „Egy vihart természetesen nehéz kiszámítani, ám az augusztus 20., vagy a szilveszter minden évben ugyanakkor van, azokra egy gazdának fel lehet, sőt fel kell, készülni. Az állatot biztonságos helyre kell bezárni, ahonnan nem tud megszökni, és azon belül is biztosítani kell számára egy búvóhelyet, ahol máskor is biztonságban érzi magát. Lehet például a garázsba bezárni és bevinni oda a házát. Ezen a napon a félős kutyát inkább délután, vagy egyáltalán ne sétáltassuk, ha viszont muszáj, akkor is kizárólag pórázon” – magyarázta Dr. Mátray, aki azt is hozzátette, hogy súlyos esetekben az állatorvossal konzultálva nyugtatók adagolásának sincs akadálya.

„Amennyiben nincs más megoldás az állatorvos nyugtató anyagot adhat az állatoknak, elsősorban különféle természetes hatóanyagú szereket javaslok. Ilyenek például a feromonokat tartalmazó illóolajok. A feromonok természetes kémiai anyagok, az élővilágban megtalálhatóak mindenfelé, ezek mind változást váltanak ki a viselkedésben, ilyen elven működnek a különböző rovarcsapdák is. Az ilyen szerek nyugtató hatású feromonokat tartalmaznak. A természet kincsestára kifogyhatatlan: macskáknak macskagyökér és citromfű kivonatot tartalmazó tablettát, kutyáknak Bach féle virágterápiás szereket is alkalmazhatunk. Homeopátiás gyógyszerek is hatékonyak lehetnek: ilyen a phosphorus, a rhododendron vagy a borax alapanyagból készült szer. Ezek nyugtatólag hatnak.” – javasolta az állatorvos, és arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel a kutyák falkaállatok, a falkavezér viselkedése nagyon fontos. Az állatainkat ilyenkor ne hagyjuk magára, sugározzunk nyugalmat, viselkedjünk természetesen, mutassuk azt, hogy nincs semmi gond. Amennyiben nyitott erre, akkor próbáljuk meg az élményt néhány finom falattal pozitívvá tenni kedvenceink számára.

Házi kedvenceink is veszélyben

PetárdaSTOP-ot kérnek az állatvédők Szilveszterre. Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök durva hang-és fényhatásai a házi kedvencek számára sokkos pánikot okozhatnak. Egy magából kifordult házi kedvenc félelmében akár támadhat – haraphat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik, elkóborol. Sok kóborló kutya – macska soha többé nem kerül haza. Egy kis odafigyeléssel megelőzhető lehet, hogy a Szilveszteri petárdázásból eredően a háziállatok kapcsán kellemetlen szituációk képződjenek.

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa elmondta: a petárdától megijedt macskák éles marásokat okozhatnak a gazdiknak, a kutyák kerítésen átugorva vagy pórázt a gazda kezéből kitépve próbálnak a robbanásoktól elmenekülni. Házi kedvenceket a petárdázás helyszíneire semmiképpen ne vigyük ki, előzzük meg a bajt. A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 km-t (több településnyi távolságot) is képesek megtenni, van, hogy az elmenekült kedvencek soha többé nem kerülnek elő.

Az Orpheus praktikus tanácsai háziállat tulajdonosoknak:

1. A kutyában lévő (kötelező) mikrochip legyen állatorvos által a gazda adatait tartalmazóan beregisztrálva, így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető.

2. Kutyáinkra, macskáinkra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni, hogy a megtaláló könnyen elérhesse a tulajdonost.

3. A baj megelőzése érdekében december 30. és január 2. között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal (pórázon) sétáltassuk kutyánkat.

4. Otthon biztosítsunk kedvencünknek a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet (belső szobát vagy udvarrészt, garázst, jó kerítéses udvart). A sötétítő függönyt húzzuk el, a redőnyt eresszük le. Félősebb kedvencek számára állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodhatunk a petárdázások idejére.

Ha megtörtént a baj, érdemes a www.állatvédő.hu oldalon a közelben működő állatvédő szervezetekről informálódni, hogy a házi kedvenc minél hamarabb és lehetőleg épségben előkerüljön.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA