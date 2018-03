„Az állatok nem képesek magukon segíteni, nekünk kell segíteni rajtuk”

A német Canifair partnerszervezet immáron tizedik éve, két-három havonta ellátogat a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) Sajószigeti úti telephelyére, hogy a legrosszabb kondícióban lévő húsz – akár háromlábú, vak, vagy nagyon öreg – kutyát magával vigye, és szerető gazdákhoz juttassa. Horváth Rita menhelyvezető az esemény kapcsán számolt be a menhely missziójáról:

– Azért döntöttem az állatok védelme mellett, mert ők nem tudnak magukon segíteni, ránk vannak utalva. A mi dolgunk, hogy felhívjuk a figyelmet a felelős állattartásra, aminek érdekében többek között iskolákban tartunk tájékoztatót. A német partnerünk vállalása példaadó – hangsúlyozta.

Előnyt élveznek

Mint megtudtuk, civil összefogással sikerült létrehozniuk a menhelyet 2000-ben Pingyomon, ahonnan 2010-ben költöztek Miskolcra. A 220-230 férőhelyen jelenleg körülbelül 280 kutya és 15 macska él. Nincs macskamenhelyük, a macskáknak ez egy krízisközpont, de a kutyák között szintén előnyt élveznek a balesetes és vemhes állatok, őket igyekeznek mindig elhelyezni.

– Ezt leszámítva csak várólistára tudjuk felvenni a kutyusokat, de azonnal el lehet vinni őket, ha valaki kijön értük a menhelyre – jelezte Horváth Rita. – A fiatal kölyökkutyákat a legkönnyebb örökbe adni. Az emberek azt gondolják, jobban nevelhetőek. Viszont ha nem foglalkoznak velük, sokszor a gazdi fejére nőnek, akik erre nincsenek fölkészülve és gyakran visszakerülnek hozzánk a kutyák.

Ötödik éve kutyagolnak

Elmondta, ötödik éve minden hónap második vasárnapján meghirdetik a Kutyagolás nevű rendezvényüket, amikor a látogatók az összes kutyát kivihetik sétálni. Januárban pedig meghirdették a rehabilitációs programot, ahová szintén lehet csatlakozni. Ennek keretében azokkal az ebekkel foglalkoznak, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, mert bántották őket, vagy csak idegen számukra a menhely, mert nem gyakran érintkeztek még emberrel.

– Szeretnénk még több önkéntest toborozni, mivel jelenleg tíz munkatársunk van ennyi állatra, de közöttük olyanok is dolgoznak, akik már 10-15 éve állatvédelemmel foglalkoznak – tudatta a menhely vezetője. – S ami nagyon lényeges, április 7-én tartjuk a Népkerti Vigadóban az éves jótékonysági bálunkat, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk.”

Mindennapi küzdelem a menhelyen

„Mivel az 1%-os bevételünk majdnem a negyedével csökkent, ezért állandó kötéltánc a beérkezett balesetes kutyák, cicák műtéti költségének előteremtése, valamint a telephelyünkön élő állatok ellátása” – jelezte Kisfalvi Nyina, az alapítvány elnöke. „Nap mint nap 300 kutyáról és cicáról gondoskodunk, mindegyiket ivartalanítva, vakcinázva, chippel ellátva adjuk örökbe. Az általunk ráfordított összeghez képest azonban csak jelképes támogatást kérünk az örökbefogadás alkalmával az új gazditól. Természetesen mindez tudatos vállalás, hiszen ivartalanítás nélkül folyamatosan újratermelődnének a kóbor, kidobott kutyák. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány más társadalmi szerepvállalásai mellett így is eleget tesz az állattartással kapcsolatos tudatformálásnak.”

Hozzátette: Az alapítvány egyéb gondokkal is küzd: a menhely területének átadási ügye még mindig nem zárult le az önkormányzat 2015-ös határozata ellenére sem.

Hasznos tippek

Szobakutya a szabadban

A téli hideg ellenére is fontos, hogy kedvencünk elegendő időt töltsön a friss levegőn. Ugyanakkor, ha mi rétegesen öltözünk fel, miért ne adhatnánk négylábú barátunkra is ruhát vagy cipőt? Ha kisállatunk nem szereti a lábbeliket, mancsvédő krémet is használhatunk. Ne ácsorogjunk sokat egy helyben, hiszen, ahogy mi fázunk, úgy kutyánk is előbb-utóbb reszketni kezd. Inkább vigyünk magunkkal gumicsontot vagy labdát, és játsszunk a hóban. A hógolyózással viszont legyünk óvatosak, hiszen, ha kutyusunk lenyeli a havat, könnyen torokgyulladást kaphat. Hazaérkezés után pedig ne felejtsük el langyos, tiszta vízzel leöblíteni hűséges társunk lábát, hogy a só ne marja meg, és azt is ellenőrizzük, hogy a jég megvágta-e valahol.

Kutyaházban is komfortosan

Az udvaron tartott kutyusokat másképp kell védeni, mint a lakásban tartott társaikat. Az ápolt bunda jól szigetel, így erre különös figyelmet kell fordítanunk. Ugyanakkor a téli fürdetést esetükben kerüljük, akkor is, ha szőrüket bent szárítjuk meg, mert könnyedén megfázhatnak. Fontos, hogy kinti kedvencünk házának hőszigeteléséről gondoskodjunk, és ügyeljünk rá, hogy ne ázhasson be. Egyébként meg miért ne szerelhetnénk be egy infralámpát is? Éjszakára felkapcsolhatjuk, így meleget biztosíthatunk házőrzőnknek. Rongyokat ellenben ne rakjunk be, mert azok könnyen átnedvesedhetnek, inkább szalmával béleljük ki a kuckót.

