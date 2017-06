Az alapvető cél a közösségépítés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató­kórház Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Osztálya szerdán ismét megrendezte a daganatos betegek hagyományos találkozóját a kórház kultúrtermében.

– Egy egészségügyi intézménynek a betegek gyógyítása a feladata, ám annál sokkal több is – nyilatkozta dr. Tiba Sándor főigazgató. – A szűrés, a megelőzés, a megfelelő oktatás. Az, hogy valakiből ne legyen beteg, vagy minél később legyen, ha már egyszer sorsszerű a rákbetegség… Amikor a betegség kiderült, egy viszonylag gyors diagnosztikai eljárás után és a gyógykezeléseken túl van, akkor nem szabad a beteget magára hagyni. Minden olyan szerveződés mellé, amit ők maguknak megszerveznek, nagyon helyesen, kötelessége az intézménynek odaállni.

Ne érezzék egyedül magukat

Dr. Karosi Tamás osztályvezető főorvos, egyetemi docens arról beszélt lapunknak, hogy immár egy több évtizedes hagyományt ápolnak az intézményben.

– Teljes gégeeltávolításon átesett betegek és hozzátartozóik jelennek meg az eseményen, amelyet minden évben megtartunk. Általában a rendezvény előtt van közös kirándulás is, erre most Tokaj-Hegyalján került sor – fogalmazott. – Alapvető cél a közösségépítés, hogy a betegek és a hozzátartozók ne érezzék azt, hogy magukra vannak hagyva. Itt beszélhetnek a problémáikról, és tájékoztató előadások is elhangzanak.

Szakos József 2010-ben észlelt betegségéről mesélt: „2010 decemberében kiderült, ki kell venni az egész belső részt, mert annyira el volt terjedve a rák, hogy nem tudtak mást csinálni. 2011. február 16-án feküdtem kés alá. A rendezvény fontos, csakúgy, mint sorstársaim gyógyulása!”

