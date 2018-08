Az alapok lerakása az első a megyei kézilabdában

Az egykori játékostól, majd edzőtől és sportvezetőtől először azt kérdeztük, hogy hány, tényleges munkát végző megyei szakszövetség létezik még, választ azonban nem tudott mondani, mindössze ennyit jegyzett meg:

– Kevesen lehetünk…

Erőteljes építkezés

Kovács Sándor már Csontos Róbert elnöksége alatt is dolgozott a szövetségben, a főtitkári funkciót töltötte be, operatív feladatokat végzett.

– A Magyar Kézilabda Szövetség új alapokra helyezte a megyei szövetségek működését és finanszírozását – kezdte az elnök, majd így folytatta: – Úgy gondolták Budapesten, hogy a főállásban tevékenykedő elnök hatékonyabb munkát tud végezni, így megbízási szerződéssel, határozatlan időre engem neveztek ki. Az az elsődleges feladatom, hogy régiónkban állítsam meg a mélyrepülést. Ezt egyedül természetesen nem tudom megtenni, ehhez az emberpróbáló feladathoz társak kellenek, klubok és persze háttértámogatás. Újra kell indítanunk a megyei bajnoki rendszert, amely mennyiségi és minőségi előrelépéssel párosulva valósítható meg. Most következik az erőteljes építkezés időszaka, hogy évek múlva a megye tehetséges fiataljai akár a legmagasabb szintig is elérjenek. A kézilabdázás népszerű műfaj hazánkban, akárcsak Észak-Magyarországon, így előttem nem kétséges, hogy sikereket fogunk elérni.

Férfi-női szinten

Már évekkel ezelőtt is felmerült, hogy a csapatok számának csökkenése miatt csak a megyék összefogása teremthet kiutat, a tervből most valóság lehet.

– A férfiak szintjén érzésem szerint kilencvenszázalékos készültségen vagyunk – folytatta Kovács Sándor. – Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyék fognak össze, az üzemeltetést is közösen végezzük majd, már csak a klubokkal kell egyeztetnünk a bajnoki rendszerről. Elképzelhető, hogy kupajelleggel nyitunk, de az is, hogy tornákat rendezünk, körmérkőzéses alapon, négy-négy együttessel. Szűkebb pátriánkból a Sárospataki TC, a Kazincbarcika Szalézi, a Miskolc Városi Sportiskola és a Bőcs KSC indul. Némi gondot a sok utazás okozhat, de ez is megoldható, valamilyen köztes megoldással, például a felsőzsolcai városi sportcsarnok önmagát kínálja… Figyelembe kell venni, hogy az utánpótlás az úgynevezett TAO-ból finanszírozható, aztán a Magyar Kézilabda Szövetség pályázati úton támogatást ad terembérletre, játékvezetői díjra, sőt akár utazási költségre is. A női vonalat is újra akarjuk éleszteni, szóba jöhet Bőcs, Kazincbarcika, Miskolc és Tisza­újváros csapata, a megyeszékhelyen például a MEAFC, de akár most, akár később megnyerhetőnek látszik a Miskolc Városi Sportiskola, sőt a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola. Még az idén célba érnénk, ha a hevesiek is tudnának adni két csapatot.

Az utánpótlást is

Szóba hoztuk az anyagiakat, hiszen pénz nélkül alacsony szinten sem lehet működni. Kovács Sándor szerint az induláshoz egymillió forint elegendőnek tűnik, ennyi előteremtése saját erőből, pályázati forrásból és szponzori hozzájárulással talán mindenhol megoldható. A rajtot szeptember 23-ra tervezik, a küzdelemsorozatok pedig jövő májusban érhetnének véget.

– Minden erőnkkel fel kell karolnunk az utánpótlás-nevelést is – hangsúlyozta az elnök. – Ez egyet jelent a 14-15 éves korosztály bekapcsolásával, jelentem, hogy már ezen is dolgozunk. Szerencsére szövetségünk is eredményes pályázatokat készített, kétmillió forintot kaptunk, van miből működnünk, költségeket fizetnünk, fenntarthatjuk az irodánkat, fedezhetjük személyi kiadásainkat. Játékvezetői továbbképzésre is pályáztunk, a tanfolyam vizsgával zárul. Van informatikai hátterünk, másképpen ez már nem is képzelhető el a mai világban. Azt még fájlalom, hogy támogatóink nincsenek, de ami késik, nem múlik, majd kiépítjük ezt a rendszert is. Fel kell „melegítenünk” az egykori téli tornákat és kupákat, az idősek még emlékeznek az Avas Kupákra, a Kerekes-Menyhért emléktornára, a Szerencsen rendezett Kulcsár Anita-eseményekre, de volt elnökünkről és főtitkárunkról – Marosi Istvánról és Tóth Attiláról – sem feledkezhetünk el.

Kolodzey Tamás

Az elnökről

Kovács Sándor hajdan játékos volt, többek között az NB II-ben Alsózsolca színeiben is küzdött. Trénerként rövid ideig az NB I/B-ben is dolgozott, Felsőzsolcán pedig játékosedzőként szolgált.

