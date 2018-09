Az akusztikus zenétől volt hangos a miskolci belváros

A zenélés öröme: mindenkinek

Az utcazene az a műfaj, amelyben akusztikusan, minimális hangerősítéssel zenélnek a művészek, színpadjuk pedig a közterület: az adott város utcája. Intim hangulatú fellépések ezek, hiszen karnyújtásnyira egymástól, „egy szinten” van a zenész és közönsége, körülöttük pedig a hétköznapokon csendes, épített városi környezet.

Kiváló példa az Utcazenészek Versenye Egerben, ahol a város közterületei amolyan zenei kirakodóvásárrá alakulnak át, igazi kincsekkel. Ezt az ötletet sikerült most Miskolcon meghonosítani, hiszen a főutcán tizenegy zenekar muzsikált naphosszat. A kezdeményezés nagy sikert aratott.

A fellépők egyike volt az óbudai Vahúr csodát lát – ők felléptek már Egerben és Tokajban is a helyi utcazene-­fesztiválon, most pedig Miskolcon mutatkoztak be. Az eredetileg háromtagú banda (egyikük legénybúcsú miatt maradt távol) standját egy plüssunikornis jelezte, ami megalapozta a „színpadi” látványt, de az állvány hiányát is amolyan utcazenésen-kreatívan oldották meg: egy székbe tűzött seprűnyél végére szalagozták a mikrofont.

Valahogy ez a jelenet leírja, hogy miről szól az utcazene: a zenélés öröméről, nem számít milyen körülmények között. A lényeg, hogy a zenészek játszanak, a közönség pedig a maga közvetlenségében hallgassa őket.

ÉM-KCS

