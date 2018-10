Az, akinek csak kalapácsa van, mindent szögnek lát…

Az agyunk képességeinek mindössze csak két százalékát használjuk, pedig sokkal többre lennénk képesek. Sajnálatos módon a mai oktatási rendszer a bal agyféltekés tudományokat helyezi előtérbe. Létezik egy tudományosan megalapozott és könnyen elsajátítható módszer, amellyel ezt a bizonyos két százalékot megtöbbszörözhetjük.

Számos kitüntetés

Tankó Lászlóné nyugdíjas pedagógus tanítja a módszert. Nemcsak gyerekeknek, hanem akár felnőtteknek szóló tanfolyamot is szerveznek, ami valljuk be, a mai rohanó világban rendkívül szükséges lenne.

Miért pont a pedagógusi pálya? – kérdeztük a pedagógust. A tanári hivatást sokáig úgy éreztem, hogy egyfajta hobbi, amiért ráadásul még fizetnek is. Aztán a későbbiekben két dolog is bekövetkezett a pálya­futásom alatt, ami hatott a jövőbeni életemre is: az agykontroll-tanfolyammal való megismerkedés, na meg a dráma tanulása, mint módszertan. Teljesen megváltoztatta az emberekkel való viszonyomat – mondta el a tanárnő.

Rengeteg megérdemelt kitüntetést vehetett át Tiszaújvárosban, erre így emlékszik vissza: Büszke vagyok azokra a kitüntetésekre, amelyeket átvehettem, így legfőképpen a 2010-ben kapott Arany Katedra Emlékplakettra, valamint a 2016-ban átvett Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíjra, de legalább ennyire fontosak a tanítványaim elismerései. Kérdésünkre, hogy kinek és miért ajánlott ezen a tanfolyamon részt vennie, a tanárnő elmondja, hogy az agykontroll Joe Silva nevéhez fűződik, ugyanis a sikertelen gyermekein szeretett volna segíteni. Huszonkét év alatt fejlesztette ki a mára már több mint 100 országban oktatott tanfolyamot. Többségében 7–14 év közötti gyermekeknek ajánlott, akik nem tudják kezelni a stresszt, hasfájást, fejfájást és némi fáradtságot éreznek egy-egy számonkérés előtt az iskolában.

Tizenegy blokkban

Természetesen az egyik fő cél a tanulás hatékonyságának tanítása is. Képzeljék csak el, mennyi gyerkőcöt megvédhetünk a csalódástól és a kudarcoktól.

A gyermektanfolyam egy felnőttkurzus első két napját foglalja magába körülbelül, amelynek része a 11 blokk elsajátítása. A két nap alatt olyan technikákat tehetnek magukévá, amelynek köszönhetően elmúlnak a stressz tünetei és a memóriájuk is jobb lesz.

Ezáltal sokkal magabiztosabbak lesznek a gyerekek, elsajátítják a pozitív gondolkodást, megpróbálják programozni a céljaikat, képesek lesznek megalapozott, – nem mellesleg – jó döntéseket hozni. Gyakran sorsfordító dolgok ezek egy ember életében. Ritkán találkozik az ember egy ennyire magabiztos, temperamentumos pedagógussal, aki nyugdíjasként is ennyire gondoskodni szeretne az emberek, gyerekek jólétéről, és emellett a lányával női önbecsülés tréninget indítottak nem is olyan rég. Reméljük, hamarosan erről is hallhatunk.

Esenczki Fruzsina

