„Az ajtón ömlött ki a füst…”

A négygyermekes édesanya benyit a régi parasztház ajtaján. Még nem látunk semmit, de a füst szaga máris megcsapja az orrunkat. Aztán beljebb lépünk, szemünk nehezen szokik hozzá a sötéthez. Nemcsak azért van sötét, mert nincs villany a házban, hanem azért, mert minden koromfekete. A falak, a járólap, a tető gerendái, az ajtó, a szekrények az ágyak, a gyerekek játékai. Elkeserítő a látvány.

Minden, ami itt látható, egy az egybe megy a konténerbe.

A nyári lakban ülünk le, ott meséli el, mi történt velük. Kiderül, épp a hetekben sikerült kifizetniük a házuk vételárának utolsó részletét, addig biztosítást sem tudtak rá kötni. És most, hogy a ház végre az ő nevükre került, tűz ütött ki benne, ami miatt tönkrement eddigi munkájuk. Nagy szerencse a szerencsétlenségben, hogy a család télen a nyári lakban tartózkodik, mert ilyenkor csak azt tudják fűteni. Henrietta bele sem mer gondolni abba, mi lett volna, ha a házban alszanak azon a borzalmas éjszakán.

Mezítláb

– Múlt hét szombaton történt. A 6 éves kislányom hajnali 1 órakor szólt, hogy nem ég a kislámpájuk. Ők ugyanis lámpa mellett alszanak. A férjem kiment a házhoz, hogy megnézze, mi a baj, az áram ugyanis onnan érkezett a nyári lakba. Kinyitotta az ajtót, de akkor már ömlött ki a füst. Szólt, hogy ég a ház. Rohantam ki mezítláb, úgy, ahogy az ágyból kiugrottam. Hóval oltottuk a tüzet, lapáttal dobtuk ki az égő holmikat az udvarra. Nagyon nem is láttuk, hogy mi ég, akkora füst volt. A tűzoltók 50 perc múlva értek ki, akkorra már eloltottuk a tüzet. Kiderült, a bejárati ajtó mellett lévő villanyóra gyulladt ki, majd lángra kapott az alatta álló kis asztal is – idézi fel a rettenetes emlékeket Henrietta. – A gyerekek (7, 6, 3 és 1 évesek), amikor megtudták, nagyon sírtak. Hiszen majdnem az összes játékuk és ruhájuk tönkrement. A kislányom babakocsija is használhatatlan. Most a nagymamám jön minden reggel és délután hozzánk, hogy vigyázzon a kicsire, amíg én elviszem a nagyobbakat az iskolába és az óvodába.

Sokat dolgoztak

Henrietta értetlenül áll az egész előtt. Mint mondja, rengeteget dolgoztak a kis parasztházon. Ott alakítottak ki egy gyerekszobát és maguknak egy hálószobát. Tetőt cseréltek, bevakolták a szobák falát, aztán lefestették. Most kezdhetnek mindent elölről. Áramuk sincs, mert újra kell húzni a villanyvezetékeket. A nyári lakban sincs áram, a szomszédtól kapják, hogy legalább a hűtőt tudják üzemeltetni és legyen egy kis világításuk. Áram nélkül azonban vizük sincs, azt is szomszédtól kapnak, mert a közkút elfagyott. A nyári lakban van egy szoba, egy kicsi konyha, kicsi étkezővel és egy fürdőszoba, amiben még nincs vécé.

Henrietta kiszámolta, a házuk felújítására 800 ezer forint kellene. Saját erőből képtelenek ennyit összegyűjteni. Az édesanya otthon van a legkisebb gyerekkel, az apának pedig gerincsérve van, előfordul, hogy hónapokig nem tud dolgozni. Ráadásul az előző, egyszobás házuk hiteleit nem tudták fizetni, annak részleteit még vonják a férj fizetéséből. Körülbelül 160 ezer forintból élnek hatan.

Henrietta elmeséli azt is, hogy szerencsére sok jó ember van, akik már segítettek nekik. Magánemberektől játékokat és ruhákat kaptak, a Református Szeretetszolgálat tűzifával segített, és bútort is tudnak majd adni. Pénzfelajánlások is érkeztek már, eddig 250 ezer forintjuk van a felújításra.

– Hegyi Erika –

Amire szükségük lenne

A négygyermekes családnak a bajban nagy szüksége lenne gyerekekre és felnőttekre való téli cipőkre és ruhákra. Egyéves gyermeknek való babakocsira, tartós élelmiszerre, tüzelőre. A legnagyobb szükség azonban pénzre lenne, hogy tavasszal el tudják kezdeni házuk felújítását. Magyarné Virág Henrietta telefonszáma: 06-30/321-31-61. Bankszámlaszáma: Bükkalja Takarék 54200111-15075004

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy aki tud, segítsen a bajba jutott családnak!

