Az abaúji földeken most éppen a folyton termő verzióval kísérleteznek

Lassan leérik a földieper, aki még nem tett el télire ebből a vitamindús, zamatos gyümölcsből, az még a napokban beszerezheti ezt a finom és nagyon egészséges vitaminbombát, ám igyekezni kell, mert a nagyáruházak és a kereskedők melyek zöme eddig a Szegedről származó epret kínálta hamarosan a kevésbé édes lengyel gyümölcsöt fogja árulni, pedig még javában tart az eperszezon, ráadásul érik a faeper is, melyből kiváló pálinka főzhető, de még földieper is kapható, megyénkben több termelő is terít még ízletes hazai termést a piacra.

Az árak napról-napra változnak, van, ahol 1500 forintot is elkérnek kilójáért, ám akad olyan termelő is, aki 5-600 forintért kínálja mézédes portékáját. A nagy esőzések nem tettek jót a gyümölcsnek, az epret nem tudják olyan hosszú ideig raktározni, mint a világ más pontjairól származó egzotikus gyümölcsöket, mert törékeny és romlandó.

A hozzáadott cukor ön­magában is tartósít” Mártika

Folyton termő

A búza téren a csarnok mellett érdemes az őstermelőket is felkeresni, hiszen a kiskertekben a szabadföldi eper még csak most kezd pirosodni. Az abaúji földeken most épp a folyton termő verzióval kísérleteznek, Szikszó határában például több mint kétezer tővel ültettek, abban bízva, hogy a nyár derekától egészen a fagyok beálltáig hozza mézédes bogyóit ez a sokak által kedvelt gyümölcs, melyből szörpöt, lekvárt, dzsemet, befőttet és kompótot is szokás készíteni, de van, aki egyszerűen csak lefagyasztja, mondván így veszít legkevesebbet vitamintartalmából. Az abaúji termés jelentős részét is értékesíteni kívánják majd és egyre nagyobb divat a nagyvárosi lakások teraszán is futóepret tartani.

– Katalógusból rendeltem pár éve a növényt, és nagyon meg vagyok elégedve, tavaly még december közepén is szüreteltem róla pár gusztusos szemet, de nem hoz annyi termést, hogy befőzni tudjak, ezt frissen fogyasztjuk. Finom, ráadásul felemelő érzés, mikor az ember belvárosi lakásának teraszán megfogan ez a különleges csemegét termő növény – magyarázza Edina, aki a saját balkongazdaságának gyümölcseit frissen fogyasztja, de a befőttek és lekvárok alapanyagait helyi termelőktől vásárolja meg.

Előfagyasztás

Az epret azonban nem szabad ömlesztve a mélyhűtőbe rakni. Ahhoz, hogy ízléses formáját megőrizze érdemes tálcán előfagyasztani. A gyümölcsöt alaposan meg kell mosni, majd kiszedni a csumáját és egyenként célszerű tálcára helyezni a fagyasztani kívánt szemeket, melyeket pár óra múlva vagy másnap már át lehet tenni a fagyasztó zacskóba is, így nem egy nagy masszában fagy meg a gyümölcs és bármikor ki tudunk venni pár gusztusos szemet is a zord hónapok során. Az eper kiváló fogyókúrás étel, de korlátlan mértékben, kilószámra ezt sem lehet büntetlenül fogyasztani, hiszen igen alacsony az energiatartalma, ám cukrot azért tartalmaz, melyet a cukorbetegeknek is érdemes figyelembe venni és beleszámolni a napi megengedett szénhidrátbevite­lükbe.

Szörpnek, lekvárnak

Van, aki tartósítószert alkalmaz a befőzés és a szörpök, lekvárok készítése során, ám a hozzáadott cukor önmagában is tartósít.

– Nem adok hozzá semmilyen mesterséges tartósítószert és igyekszem minél kevesebb cukor hozzáadásával megúszni a lekvárfőzést. Egyrészt nem olcsó a kristály­cukor másrészt nagyon egészségtelen is, egyébként is van természetes cukortartalma az általam kedvelt gyümölcsöknek. Alaposan megmosom a gyümölcsöt, eltávolítom róla a zöld részeket, majd felaprítom és nagyjából egy kiló eperhez 10 dkg cukrot adok, de ahány ház annyi szokás és nyilván különbözőek ezek az arányok. Öt kilogramm eperhez még legalább 1 kisebb citrom levét is hozzáadom. Lassú tűzön minimum félóráig szoktam főzni, majd befőttes üvegebe teszem az illatos és édes lekvárt. Az üvegeket plédbe bugyolálom és legalább egy napig így tárolom. Az általam készített lekvárok évekig megőriznék minőségüket, ha nem falnák fel olyan hamar az unokáim, akik imádják az eperízes palacsintát – sorolja másik olvasónk Mártika.

– Juhári Andrea –

