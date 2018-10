Aszaló – Sajósenye 3-0 (2-0)

Aszaló, 100 néző. V.: Csikai.

Aszaló: Ihász – Sukály, Balogh, Lázi, Szász, Ganyi G. (Burai I.), Meczkó (Mády), Ádám A., Bari M. (Ganyi Á.), Bodnár, Stefán. Edző: Hanyecz Béla.

Sajósenye: Riczu – Hankó A. (Gulyás), Hankó R., Mata, Hankó M. (Dobi), Horváth, Hankó I. (Glonczi), Dányi, Oláh, Ruszó, Balog. Edző: Takács István.

G.: Lázi (2), Stefán. Jók: ihász (a mezúőny legjobbja) és az egész csapat ill. Ruszó, Hankó R,. Riczu. Ifi: 1-4.

Hanyecz Béla: – Küzdelmes mérkőzésen fokozatosan felőröltük a vendégeket és teljesen megérdemelten győztünk.

Takács István: – Az a csapat, amely még 11-esből sem tud gólt lőni nem érdemel győzelmet, de azt is el kell korrekten ismerni, hogy ma a hazai csapat jobban játszott. Gratulálok az ifi győzelméhez.

Bódvaszilas – Alsóvadász 1-0 (1-0)

Bódvaszilas, 50 néző. V.: Silye.

Bódvaszilas: Bubenkó – Turcsik, Rémiás, Galicza, Kálló, Takács, Bárczi, Kalász, Varga, Bári (Berki), Lukács. Elnök: Bárczi László.

Alsóvadász: Váradi – Ganyi M., Krajnyák, Siroki, Vróbel (Lakatos), Putnoki, Ganyi E., Kiss (Szaniszló), Faludi (Dienes), Horváth (Trézsi), Lázi (Farkas). Elnök: Szemán János.

G.: Kálló (11-es). Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: 2-1.

Lukács Martin csapatkapitány: – Legalább gólt nem kaptunk. Sok sikert a vendégeknek.

Szemán János: – A lehetőségeink megvoltak ahhoz, hogy simán megnyerjük a meccset. de mindent kihagytunk. Tudom, hogy kevés a játékvezető, de ennyire nem kellene leadni a szinvonalat. A játékvezető azért nem látta a hazaiak két kezezését a 16-oson belül mert fiatal ember módjára a kezdőkörből vezette a mérkőzést. Gratulálok a hazaiaknak.

Sajószentpéter – Dédestapolcsány 5-2 (2-0)

Sajószentpéter, néző. V.: Veréb.

Sajószentpéter: Mertus – Rapp, Guba, Somogyi (Demeter), Sáfár Zs. (Pasiczki), BIhari (Szabados), Balogh I., Sáfár A. (Szaszin), Balogh N., Kelemen (Szikszai). Csapatvezető: Pasiczki Csaba.

Dédestapolcsány: Bogdán – Tózsa Dédesi, Mészáros, Simon, Szalóki, Burger, Pál, Zsámbok, Toma (Váradi), Lázi, Germuska. Elnök: Galuska József.

G.: Kelemen (3), Somogyi, Sáfár Zs., ill. Lázi, Zsámbok. Jók: Kelemen ((a mezőny legjobbja), Guba, Szabados, Balogh, ill. senki. Ifi: 4-0.

Pasiczki Csaba: – Hullámzó mérkőzésen sikerült gólokra váltani a helyzeteinket. Fiataljaink jól szálltak be a mérkőzésbe, aminek biztos győzelem lett az eredménye. Sok sikert Dédesnek a továbbiakban.

Galuska József: – Gratulálok a hazai csapatnak. Sajnos gyengén játszottunk. Remélem a jövő héten többen leszünk és jobban akarjuk a győzelmet.

Rudabánya – Alsózsolca 2-0 (2-0)

Rudabánya, 50 néző. V.: Szobóczki.

Rudabánya: Keller – Kálló (Tomolya), Theisz, Kiss (Szőke), Dányi, Káló (Lakatos), Guba (Macsinga), Fülöp, Kovács, Ádám, Holló. Edző: Veres Béla.

Alsózsolca: Mulató – Ivancsó, Hegedüs, Erdélyi, Vadász, Bódi K., Horváth, Bódi G., Rontó (Vadász), Nagy (Takács), Kiss. Edző: Hegedüs Csaba.

G.: Kiss (2). Kiállítva: Kovács ill. Vadász (mindkettő 44.). Jók: az egész és csapat, ill. senki.

Veres Béla: – Rendkivül küzdelmes mérkőzésen megérdemelten tartottuk itthon a 3 pontot. Ha a játékkal foglalkozunk és küzdünk minden labdáért akkor egy ilyen jó erőkből álló csapatot is sikerül legyőzünk. További sikereket a vendégeknek.

Hegedüs Csaba: – Továbbra sem megy Rudabányán! Enerváltan kezdtük a mérkőzést és meg is büntettek két góllal a hazaiak. Utána bármivel próbálkoztunk semmi nem jött össze.

Szirmabesenyő – Varbó 0-2 (0-0)

Szirmabesenyő, 100 néző. V.: Rendek.

Szirmabesenyő: Valkányi – Bazsányi, Juhász, Dorogi, Staviarszki, Benedek (Simon), Fejes, Galamb, Lapis, Fehér, Lakatos. Edző: Váradi Norbert.

Varbó: Kovács Sz. – Asszony, Szőke, Kovács A., Lubai, Bari, Gulyás, Varga (Mácsi), Zsíros, Molnár, Juhász. Edző: Asszony Béla.

G.: Kovács A., Bari. Kiállítva: Dorogi (70.), ill. Gulyás (83.). Jók: Juhász, Galamb, Fehér ill. az egész csapat. Ifi: 7-0.

Peknyó László alelnök: – Tudtuk hogy előbb utóbb kidurran a lufi… Végig benne volt a mai meccsben a vereség, de azt gondolom, hogy egy lesgól elvitte az utolsó reményt is. A második gólról inkább nem is beszélek. Gratulálok varbói sportbarátainknak.

Asszony Béla: – Ez a mai csapat megmutatta, hogy lehet szívvel-lélekkel is játszani ezt a játékot. Remélem a jövőben berúgjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket ma kihagytunk. A továbbiakban sok sikert besenyői barátainknak!

Mályinka – Szendrő 3-0 (0-0)

Mályinka, 80 néző. V.: Farkas Zs.

Mályinka: Busa – Tátrai, Pál-Kutas, Tomencsák, Kelemen, Szabó, Fészki (Metykó), Csoma, Porkoláb (Tóth), Szendrei, Kakuk K:. Játékos-edző: Pál-Kutas József.

Szendrő: Rézműves – Bári, Beri A., Bényei, Beri L., Oláh (Veres), Mida, Kenéz, Fialka, Lakatos J. Lakatos R. Edző: Veres Lajos.

G.: Fészki, Tóth, Csoma. Jók: az egész csapat, ill. senki. Ifi: 6-1.

Pál-Kutas József: – Küzdelmesnek nem mondható kissé álmos mérkőzésen a fiatal erőkből álló ellenfelet a végjátékban sikerült többször is gólokkal megtörni. Kiváló játékvezetés.

Szaniszló Richárd elnök: – Az első félidő még úgy ahogy elment, de a másodikban összeestünk az első gól után. Ettől csak többet lehet mutatni.

Tiszalúc szabadnapos volt.

