Avasi kilátó – „Ez egy csoda jó épület!”

Az Avasi kilátó egyébként elárvult vendéglátó helyisége szombaton élettel telt meg. Az Utánam, srácok! Fesztivál rendezői és vendégei népesítették be szombat délután. A helyszín nem véletlen, hiszen a programok között szerepelt az a beszélgetés is (immár harmadszor), mely a tévétorony és kilátó kilátásait vette sorra a meghívott vendégek segítségével.

Azt kell mondjam, az Avas mint együttes óriási attrakció.” Pottyondy Péter

Helyi identitás

A fesztivál szervezője az Észak-Keleti Átjáró Egyesület, melynek elnökével, Darázs Richárddal két program között sikerült beszélgetnünk. Elmondta: az egyesület 2007-ben alakult, tehát ebben az évben ünnepli 10. születésnapját. Főbb tevékenységüket úgy lehetne röviden meghatározni, hogy a helyi identitás fejlesztése változatos programok segítségével. Eredményeikhez tartoznak kutatások, tanulmányok publikálása, kiállítások rendezése, helytörténeti kiadványok, képeskönyvek kiadása, oktatási programok, média- és helyismereti táborok szervezése, vetélkedők, a miskolci múlthoz tartozó kama nevű játék népszerűsítése, városi túrák, tanoda működtetése és évente két fesztivál megrendezése, ami már hagyománnyá vált: a Kertek Alatt Fesztivál és az Utánam, Srácok! Fesztivál.

– Úgy láttuk, hogy a rendszerváltoztatás utáni ipari összeomlást követően elkezdte keresni és még mindig keresi új önmagát, új arcát a város, és ez a városlakók közérzetében is meglátszott a 2000-es évek környékén – idézi fel az egyesület születésének éveit Darázs Richárd. – Szerettünk volna hozzájárulni ahhoz, hogy új, pozitív identitás alakuljon ki a Miskolcon élőkben. Ne a vasgyár bezárása okozta traumán búsongjunk, hanem ezen lépjünk túl, és keressük meg azokat a pozitív értékeket a város történelmében vagy természeti, kulturális örökségében, amelyek új identitás részei lehetnek, és segítenek abban, hogy kötődjünk a városhoz – fogalmazott az egyesület elnöke.

Hozzátette: a Kertek Alatt Fesztivál arról szól, hogy kicsit mozduljunk ki, csak ide, a kertek alá, a szomszédba. Varbón és Bükkszentkereszten rendeztek már ilyet. „Töltsük együtt a szabadidőnket, ne csak a számítógép adta kommunikáció uralja a mindennapjainkat!” Az Utánam, Srácok! Fesztivál célja pedig az, hogy a kínált kulturális programok és a felkeresett helyszínek az identitás részei lehessenek.

Nehéz kérdés

Érkeznek a kilátós beszélgetés vendégei is, közöttük Pottyondy Péter építész, az új DVTK stadion tervezője. Ő építészszemmel is látja az Avasi kilátót:

– Ez egy csoda jó épület, és Miskolcnak ma is nagyon fontos építménye – jelenti ki. – A ’60-as évektől kezdve mindig is az volt. Az azonban, hogy hogyan lehetne élettel megtölteni, nehéz kérdés. A megoldás valószínűleg az, hogy azt a funkciót kell felerősíteni, amire épült. Hiszen ez egy kilátó, ami tévétoronynak épült, és itt van benne ez a helyiség, ami ma nem találja igazi szerepét. Azt gondolom, hogy önmagában nem tudja megoldani saját sorsát az épület, hanem azt a közeget, azt a környezetet kell komplexen vizsgálni, amiben áll, aminek a része. És talán jó hír, hogy jelenleg egészen a főtértől idáig együtt vizsgálják az építészek, mit lehet itt tenni. Idejövet volt időm bejárni a pincesorokat, egészen a temetőig, és azt kell mondjam, hogy ez egy óriási attrakció. Nem a torony maga, hanem az egész együttes, ahogy van. És az sem véletlen, hogy a kilátóban valamikor étterem működött. Hiszen egy egész napos családi program része az is, hogy lehessen enni, inni is – sorolta az építész.

