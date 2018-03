Avasi DVTK Egészségnap: szűrtek, mértek, kóstoltattak

„Én hosszú évtizedeken át Diósgyőrben laktam. Az uram a DVTK-nak szurkol. Most az Avason lakom. Természetes, hogy eljöttem az egészségnapra. Nem járok sokfelé, kell ez a kis mozgás. Ráadásul megmérik a vérnyomásom, a vércukrot, meg hallok néhány jó tanácsot is…”

Mindezt Mária néni mondta el szinte egy szuszra. Vele az Avasi Gimnázium tornacsarnokának bejáratánál találkoztunk, és az utunk is egy irányba vezetett, a DVTK sportegyesület gondozásában megrendezett Avasi DVTK Egészségnapra.

Mozgás, mozgás, mozgás

Az egészségnap a 3 Pajzs mentális és fizikai egészség programján alapult. Tamás Gábortól, a DVTK sportegyesület elnökétől azt is megtudtuk, hogy pontosan mi is a három pajzs: az egészségmegőrző testmozgás, a korszerű táplálkozás és a lelki egészség.

Csöbör Katalin ország­gyűlési képviselő maga is sportfelszerelésben érkezett az egészségnapra és – mint rendszeres testmozgó – természetesnek vette, hogy be is száll az aktív tevékenységekbe. Azok a fiatalok és idősek, egyedül élők és családok, akik és amelyek az egészségnapot választották erre a napra, használhatták a tornacsarnok testmozgásos funkcióit, de – pihenésként – szakemberektől előadásokat is hallgathattak az egészséges életmódról, a helyes táplálkozásról, arról, hogy miként lehet megelőzni, elkerülni a szenvedélybetegségeket.

Buday Péter mesterszakács látványfőző show-t tartott egészséges ételekkel, a DVTK labdarúgói és jégkorongozói pedig személyesen mutattak példát egészségből.

ÉM-SZB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA