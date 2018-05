Avas Szálló: végtelen történet?

Az önkormányzat szándéka világos, megfelelő szakmai befektető segítségével biztosítanák a műemléképület jövőjét.

Ennek jele az is, hogy néhány hónapja Miskolc a világ első számú ingatlanszakmai kiállításán, a MIPIM-en, Cannesban mutatta be a szebb napokat is látott épületet, nyilván annak reményében, hogy valaki fantáziát lát benne.

© Fotó: Ádám János

Az önkormányzat konkrétumokat ígért ugyan, de csak későbbre. Addig is – ahogy a sorozatok narrátorai szokták mondani – elevenítsük fel azt, ami eddig történt.

Az Avas-sztori

Az országos műemléknek számító miskolci Avas Szálló kálváriája több, mint két évtizede kezdődött, akkor vásárolta meg a Multicasa Consulting, melynek képviselői azt vállalták, hogy két éven belül felújítják. Aztán 2006-ig semmi nem történt, a Kossuth mozi, illetve a földszinti üzletek egészen 2008-ig üzemeltek. Ekkor hosszú tárgyalásokat követően megkezdődött az épület felújítása és többszöri határidő-módosítással, de azt ígérték: 2011. márciusára az épület eredeti pompájában tündököl majd.

Egymásra mutogattak

Ma már tudjuk, nem így lett. 2010 tavaszán a kivitelező levonult a munkaterületről. Ezután hosszú huzavona következett, melyben az érintett felek – a korábbi tulajdonos és az akkori örökségvédelem – egymásra mutogattak.

© Fotó: Ádám János

Végül a balesetveszély megszüntetése érdekében 2013-ban a miskolci önkormányzat kezdte meg a régóta esedékes állagmegóvást, azért, hogy egyáltalán még az esély megmaradjon később helyreállítani a műemléket. Hosszú jogi eljárást követően végül 2015. áprilisában Miskolc ­visszavásárolta az Avast, ­azóta próbálják a sorsát megnyugtatóan rendezni.

