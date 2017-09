Avas Szálló: Továbbra is eladó a patinás épület

„Az Avas Szálló leendő üzemeltetőjének keresése továbbra is napirenden van” – ezt a választ kaptuk az önkormányzattól, miután a főutcai épületről érdeklődtünk. Az egyik ingatlanos portálon ugyanis továbbra is megtalálható az épület eladási hirdetése, éppúgy, mint tavaly. A feltételek is ugyanazok: az egykori szállodát 601,3 millió forintért lehet megvásárolni.

Mivel több mint egy éve láttuk meg először az Avas Szálló hirdetését, ezért arra is kíváncsiak voltunk, volt-e már érdeklődő. Illetve rákérdeztünk arra is, mi a terve a városnak az ingatlannal. Ha nem lesz vevő, akkor hogyan, milyen forrásból tudják majd felújítani az egyre rosszabb állapotban lévő ingatlant ? De adódott az a kérdés is: ha már a város tulajdonába került az egykori szálló, akkor miért akarják újra eladni? Ezekre a kérdéseinkre azonban nem érkezett válasz.

Üzemeltetőt keresnek

– Tegnap írtam alá az Avas Szálló megvásárlásáról szóló szerződést – ezt még 2015 áprilisában jelentette be dr. Kriza Ákos polgármester, amikor is a város 155 millió forintért megvette az ingatlant. Akkor hangsúlyozta azt is: ezzel 18 év után újra Miskolc tulajdonába került a szálló. Mint fogalmazott:

Tudjuk, hogy ez az emblematikus épület hány éve pusztul a város szívében. Most megteremtettük a lehetőségét annak, hogy az önkormányzat saját kezébe vegye a fejlesztést.”

A városvezető akkor azt is mondta, elkészült egy tanulmány, ami szerint szállodaként üzemeltetnék a jövőben az avas szállót.

Úgy tűnik, a cél továbbra is az, hogy szálloda legyen az egykori szálloda. A hirdetésben ugyanis kikötés: a város szállodaüzemeltetéshez keres befektetőt. A pontos szöveg ez: „Miskolc belvárosában régi patinás szállodaépület felújítási, üzemeltetési kötelezettséggel eladó. Az ingatlan értékesítése nyílt, kétfordulós versenytárgyaláson kerül értékesítésre. Az ajánlattételi eljárás részleteit, valamint az ingatlanra vonatkozó kötelezettségeket tartalmazó kiajánlási dokumentáció a MIK Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítási Irodájában vásárolható meg 25.400 Ft vételáron”.

Egy helyszín is lehetne

Az elmúlt csaknem két évtizedben, mialatt a szálloda megszűnt létezni, illetve mialatt az épületből szép lassan ki- és elköltöztek a még működő szolgáltatások, például a Kossuth mozi, számos hasznosítási ötlet látott napvilágot. Felmerült, a CineFest egyik helyszíne is lehetne az épület. Az önkormányzat erre az ötletre tavaly azt mondta: „Az épület adottságai lehetővé teszik, hogy az Avas Szálló a CineFest otthona legyen, ez a majdani üzemeltetővel történő megállapodás kérdése. De ez teoretikus kérdés, hiszen egyelőre még az értékesítési folyamat sem zárult le”. S mivel ennek a folyamatnak úgy tűnik, még most sem került pont a végére, így az egykori szálloda épülete továbbra is üresen áll. Ablakait a 2015 decemberében Miskolcon megnyílt Kövesi-gyűjtemény híres magyar festőinek nevei díszítik. Akkor persze jó ötletnek tűnt ilyen módon is felhívni a figyelmet a Miskolci Galériában látható különleges tárlatra, de a kiállítás tavaly augusztus végén egy időre bezárt… A 6386 négyzetméteres ingatlanért civilek is aggódnak. „Miskolc egykori Kossuth mozija, ami még korábban Avas Szállóként üzemelt, kifosztott, elhanyagolt állapotban, a belváros szívében a szemünk előtt megy tönkre.” Igaz, ez egy tavalyi Facebook-bejegyzés, de mivel a helyzet változatlan, még ma is aktuális.

– N. Szántó Rita –

Ez történt

1997-ben adta el a város az Avas Szállót a Multicasa Kft.-nek.

Akkor úgy volt, 1999. december 31-ig el kell készülnie a beruházásnak. Mivel ez nem történt meg, az önkormányzat peres eljárást kezdeményezett a MultiCasával szemben.

Érdemi döntés nem született, mert a peres felek több alkalommal kérték az eljárás szünetelését. Később a felek a szerződést abban módosították, hogy a szállodának 2009. december 31-ig kell elkészülnie.

Tüneti kezelések voltak

Az elmúlt évtizedekben félmegoldások születtek az ingatlan hasznosítására, egészen pontosan arra, hogy rossz állapota miatt ne rontsa a főutca képét.

Ilyen megoldás volt, hogy miskolci szakképzősök rendbe hozták az épület homlokzatát, majd miskolci művészek alkotásai kerültek az ingatlan utcafronti ablakaiba. Ezek azonban csak tüneti kezelések voltak. Évekkel ezelőtt pedig az Operafesztivál egyik kísérőrendezvényének adott otthont az épület alsó része. Ez a helyiség, a rendezvény idején, romkocsmaként működött.

