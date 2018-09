Avas: a bontás csak a kezdet

Elbontották a lépcső melletti korlát egy részét a történelmi Avason, a Felső-soron. A területen néhány hete látványos beruházás folyik, a munkálatok viszont csak az elmúlt napokban értek el az Avas kilátó felé vezető lépcsősorhoz. A történéseket az elmúlt napokban többen is jelezték szerkesztőségünkbe. Egyik olvasónk levelében például úgy fogalmazott, ők szombaton lettek figyelmesek arra, hogy a kérdéses sétányon hiányzik a korlát, és mélység tátong a lépcsősor közvetlen közelében.

„Mellette csak egy biztonságosnak nem nevezhető szalag jelzi, hogy valami nincs rendben. Mikor rájöttünk mekkora a veszély, akár a betonozott rész is letörhet, vagy lecsúszhat, amin jártunk, igyekeztünk tovább inkább” – részletezte a levélküldő, aki azt a kérdést tette fel, hogy kérdezte, miért nem lehetett rendesen lezárni az érintett szakaszt.

A kérdéses területet magunk is szemügyre vettük. Az, hogy a lépcsősor ezen szakasza le volt zárva mindkét oldalról, szinte biztos, erről tanúskodtak a piros-fehér szalagok nyomai, melyeket vélhetően valaki leszaggatott. A „helyszíni szemlét” követően előbb a miskolci polgármesteri hivatal sajtó­osztályát kerestük meg, ahol megtudtuk, a területen a Történelmi Avas turisztikai fejlesztése című projekt végrehajtása kezdődött el.

Támfal épül

A beruházást az önkormányzat konzorciumi partnere végzi, így kérdéseinkkel hozzájuk fordultunk. Nagy Tamás üzletvezető érdeklődésünkre elmondta, a domboldal megcsúszásáról egyáltalán nincs szó. Sőt.

A turisztikai fejlesztés első lépése, a támfalépítés, mely éppen a domboldalt, így a kérdéses lépcsősort lesz hivatott megtartani. A korlát hiányzó szakaszának nem volt alapja, azt kellett kibontani, de megnyugtatunk mindenkit, hogy a támfal kiépítése után az érintett területet a jelenleginél magasabb színvonalon és biztonságosabb módon állítjuk helyre” – mondta el Nagy Tamás, aki hozzátette azt is, a munkákat követően örömmel mutatja be a projektet az érdeklődőknek akár lapunkon keresztül is.

Körbezárják

A kivitelező a munkálatok alatt másik útvonalat ajánl az Avason közlekedőknek, sőt – ahogyan sejtettük – a munkaterületet elvileg meg sem lehetett volna közelíteni, hiszen azt korábban szalaggal zárták körbe.

„A lépcső állapotáról a katasztrófavédelmet is értesítettük, és a területet a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan körbekerítettük. A szalagokat a hétvégén letépték, így, más, erősebb módon zárjuk le a szakaszt a támfal építése idején” – hangsúlyozták.

Tajthy Ákos

Ilyen lesz, ha kész lesz

A pincesor: irodalmi, kulturális élménytér a megelevenedő történelem. A projekt modernitás, innovatív technológiai megoldások kontrasztjaként a múlt értékeit hagyományos eszközökkel emeli át a jelenbe. Az infrastrukturális fejlesztés révén új kiállítótermek jönnek létre, amelyek élő múzeumként megidézik a XX. század elejének avasi polgári miliőjét.

