Avalóniában a Mikulás már várja a jó gyerekeket

Érdemes lesz ezekben a napokban a gyermekes családoknak az Avalon Parkba látogatni, hiszen a szórakoztató központ mesebeli Avalóniává változott, ahol életre kelnek a gyerekek körében legnépszerűbb mesék és filmek hősei. A kicsik természetesen a Mikulással is találkozhatnak, aki édességgel és ajándékkal teli csomaggal lepi meg őket.

A varázslatos eseményekről Jelcs Viktóriától, az Avalon Park marketingasszisztensétől tudtunk meg többet. Mint mondta, december 1-jétől 9-éig tartanak a parkban a mesés Mikulás-programok. Hétköznap napi 3 előadás várja a családokat, hétvégén napi 5, és december 6-án is egész nap várják a kicsiket. Legkönnyebben az Avalon Park honlapjának Mikulás menüpontjának foglalófelületén lehet jelentkezni a programra. Itt a részletes információk is megtalálhatók.

Életre kelt mesehősök

Viktória azért annyit elárult, hogy a családokat már az Avalon Park bejáratánál meglepetés várja, hiszen a kedvenc mese- és filmhősök fogadják őket: a Fekete Párduc, Tapsi Hapsi, Handa Bandi, Amerika kapitány, Robin Hood, Han Solo, valamint Elza és Anna hercegnők. Tavaly a gyerekek hiányolták a Jégvarázs című rajzfilmből Elza húgát, Annát, úgyhogy az idén őt is magával hozta Avalóniába. A mesehősök interaktív játékba vonják be a gyerekeket, ahol a porondmester Han Solo lesz. Ezután együtt sétálnak el a konferenciaterembe, ahol már az Esthajnalcsillag őrzője, Robin Hood várja őket. Íjával fellövi a fényt, hogy követhessék a csillagot egészen az Északi-sarkig. A teremben egy kedves mesejáték ejti majd ámulatba a gyerekeket, melynek címe: „Dér Jankó és Grincs kalandjai a Mikulással”. Látványos fénytechnika, gyönyörű díszlet és a szereplőkkel együtt énekelhető dalok teszik még színvonalasabbá a műsort. A történet természetesen meglepetés, de annyit azért elárulhatunk, hogy Grincs az ármánykodásával, ahogy várható, veszélybe sodorja az ünnepet, de végül a gyerekek segítségével minden jóra fordul, és a Mikulás elvégezheti nagyon fontos feladatát, azaz az ajándékosztást.

Az előadás után a gyerekek a konferenciaterem előcsarnokában személyesen találkozhatnak a jó, öreg nagyszakállúval. Fotózkodhatnak vele, és természetesen ajándékcsomagot is kapnak tőle. Ott sürögnek-forognak majd a Mikulás segítői, a manócskák is, de a szereplőket is el lehet kapni egy-egy selfire.

Futás a Mikulással

Fontos tudni azt is, hogy december 8-án, szombaton – ahogy az már hagyomány – Mikulás-futásra várja az Avalon Park a sportolni vágyó gyerekeket és felnőtteket. Ez 2 és 8 kilométeres erdei futást jelent, amire óvodás kortól lehet jelentkezni. Nevezni a helyszínen kell. Nevezési díj nem lesz, de pénzadományokat szívesen fogadnak a rendezők, amit a Nomád Terepfutó Suli javára ajánlanak majd föl. Viktóriától megtudtuk, már nagy az érdeklődés a Mikulás-program és a futás iránt, de még lehet jelentkezni mindkettőre. További információk: mikulas@avalonpark.hu

ÉM-HE

