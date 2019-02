Avalon Center: döntésre várva

Hamarosan másodfokon is döntés születhet a miskolci Szent István tér mellé tervezett Avalon Business Center nevű irodaház ügyében. A tervezett beruházás első fokon megkapta a környezetvédelmi engedélyt az építkezés elindításához, ám a döntés ellen fellebbezést nyújtottak be a környéken élők és a Zöld Kapcsolat Egyesület. Másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el az ügyben, s egy, már nyilvánosan is olvasható szakértői vélemény alapján felmerül a kérdés: meglesz-e az engedély.

Régóta tiltakoznak

A környéken élők és a civil szervezet régóta tiltakozik az építendő irodaház miatt, erről többször beszámolt lapunk. Szerintük túlságosan nagy épületet álmodtak meg a történelmi belvárosba 350 férőhelyes mély parkolóval, üzletekkel. (A részletek a keretes írásunkban olvashatóak – a szerk.) A Zöld Kapcsolat Egyesület honlapjára a napokban került ki egy állásfoglalás, amit a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára jegyez, őt a másodfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal kérte fel szakértőként az örökségvédelemmel kapcsolatos kérdésekben.

Az állásfoglalás szerint a tervezett épület műemlékvédelmi szempontból nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. Így indokolják: az épület „a műemléki jellegű terület beépítésének módjához, összképéhez, történeti tereihez és utcaképeihez, sem a műemléki jelentőségű terület történeti építményeinek egymással rendszert alkotó együtteséhez nem illeszkedik.” „Az új tömb felépítése hátrányosan befolyásolná a közvetlen környezetében álló épületek (…) feltárulását, zavartalan érvényesülését.”

Az állásfoglalás szerint a terület többszintű védettség alatt áll örökségvédelmi tekintetben – többek között az avasi református templom, az (egyébként jó ideje zárva tartó – a szerk.) Aranyszarvas gyógyszertár, a Szabadság-tér elnevezésű régészeti lelőhely miatt.

Tiszteletben tartják

A bárki által olvasható állásfoglalás kapcsán dr. Barna Pétert kerestük, ő az egyik magánszemély, aki fellebbezett az elsőfokú döntés ellen.

– A másodfokú döntés meghozataláig egy-két hét lehet még – mondja lapunknak, de ezt az állásfoglalást olvasva szinte kizártnak tartja, hogy megadják az engedélyt. Ez pedig megállíthatja az építéshatósági eljárást.

Kérdeztük a beruházó Avalon Center Kft.-t az ügyben, Tóth Anna Eszter, a beruházó cégcsoport PR-igazgatója e-mailben azt válaszolta: „jelenleg annyit tudunk elmondani, hogy a másodfokú környezeti hatásvizsgálat döntésére várunk, amelynek eredményét tiszteletben tartva fogjuk a beruházásunkat megvalósítani.”

Kérdeztük azt is, gondolkoznak-e egyfajta kompromisszumos megoldásban, hiszen az épület ellen tiltakozók egy szerényebb léptékű épületet tudnának támogatni, erre a kérdésre azonban nem kaptunk választ.

Az ügyhöz hozzátartozik, hogy a miskolci önkormányzat (erről lapunk a napokban be is számolt) kiírta a közbeszerzést Miskolc új főtere megépítéséhez. A leendő főtér a mai Szent István tér helyén lenne, és ennek térfalaként épülne meg az Avalon Business Center. A közbeszerzési eljárást követően már nyertest kellett volna hirdetni, ám ezt elhalasztották.

Magánberuházásként épül

Kérdeztük a miskolci önkormányzatot a most nyilvánosságra került állásfoglalás kapcsán, a következő választ kaptuk. „Az Avalon Business Center magánberuházásként épül. Nem befolyásolja a Szent István tér és a Történelmi Avas rekonstrukcióját, amelyek városi projektek. Amennyiben aktuális lesz a projektekkel kapcsolatos sajtótájékoztató, értesíteni fogjuk önöket.”

Hajdu Mariann

Tervezett építkezés: nem új keletű dolog

Tavaly júniusban írtunk először a tervezett építkezésről, illetve arról, hogy a környéken élők tiltakoznak ellene. Nemcsak a méretével voltak elégedetlenek, hanem azzal is, hogy szerintük bevásárlóközpont is lenne az irodaházként emlegetett épületben. Ezeket a felvetéseket a beruházó cáfolta. Az ügyben a nyár végén közmeghallgatást is tartottak, majd kiderült, első fokon kiadták a környezetvédelmi engedélyt az épület megépítéséhez. Szeptemberben felkerült a YouTube csatornára a tervezett épületről egy videó (ezen a miskolci főtér tervezett fejlesztése is jól kivehető), ez itt nézhető meg: https://www.youtube.com/watch?v=EONbaZn9uKQ&t=14s.

Az Avalon Business Center lenne a tervezett miskolci főtér egyik „térfala”. Az nem új keletű dolog, hogy erre a területre épületet terveznek.

Tizenhárom éve (2006-ban) még úgy volt, szálloda épül oda, akkor még az Ikeron Zrt.-é volt a terület, ők még a ’90-es években vették meg az ingatlant. A szállodát egy budapesti építész iroda tervezte, monumentális, 158 szobás épület lett volna.

A tervek azonban felháborodást keltettek a miskolciakban, ez is és a gazdasági válság is közrejátszott abban, hogy a szálloda végül nem épült meg.

