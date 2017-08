Autósport: a Kakucsringen versenyez Kiss Pál Tamás

A Kakucsringen szombaton és vasárnap sorra kerülő versenyen a cél az újabb győzelem és az előny növelése a bajnoki tabellán.

Lassan megszokják a csapat szerelői, hogy még akkor sem lehet hátradőlni két futam közt, ha idén a legerősebb a Peugeot 208 WRX, és a technikai háttér sem volt még soha ennyire összeszedett. Most Ole-Kristian Temte svédországi ámokfutása miatt telt munkával a július, az autón ki kellett cserélni a bukóketrecet, ami nagyon komoly szervezést igényelt.

„A biztonság tekintetében nem lehet kompromisszumot kötni a nemzetközi szövetséggel, a bukóketrec cseréjének minden fázisát dokumentálni kellett. Emiatt elhúzódott a munka, de természetesen ezt nem bánom, hiszen a biztonság a legfontosabb.

Óriási tempóval versenyzünk, az autósportban kevés az olyan szakág, ahol 2 másodperc alatt 100-ra gyorsulnak az autók, és emellett egymással is ütköznek verseny közben, sokszor olyan erővel, hogy kívülről nem is látszik, mekkora erőhatás éri az autót.

A Peugeot most olyan, mint újkorában. A svédországi rövid hétvégét azért is sajnálom, mert így nem tudtuk tesztelni azt a gátlószettet, amivel az esős körülményekre készültünk, így ha a Kakucsringen esik, akkor egyrészt örülni fogunk, hogy kipróbálhatjuk ezt a fejlesztést, másrészt feladatot is jelent, hogy gyorsan megtaláljuk a legjobb beállításokat” – mondta Kiss Pál Tamás.

Az autó újjáépítése miatt tesztelni sem tudott az új pályán a listavezető, így a hétvégén egy számára ismeretlen helyszínen kell helytállnia, de az Európa-bajnokságban szerzett rutinnal ez nem lesz nehéz. A nagy ellenfél természetesen újra Kárai Tamás lesz.

A Magyar Rallycross-bajnokság állása: 1. Kiss Pál Tamás 89 pont, 2. Kárai Tamás 70 pont, 3. Vass Zoltán 61 pont, 4. Max Pucher 50 pont, 5. Mózer Attila 47 pont, 6. Spitzmüller Csaba 41 pont, 7. Kotán Péter 41 pont, 8. Harsányi Zoltán 40 pont.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA