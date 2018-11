Autisták barátai az alpakák Miskolcon

Több országban az autisták speciális fejlesztésének része az alpakaterápia, amelyet a Szimbiózis Alapítvány 2015 szeptembere óta alkalmaz módszerei között a Baráthegyi Majorságban.

– Ausztriában és Olaszországban jártunk több alpaka­farmon, ott találkoztunk először az állat terápiás célú tartásával, de Németországban és az USA-ban szintén jól ismert ez a módszer – tudtuk meg Jakubinyi Lászlótól, a Szimbiózis Alapítvány elnökétől.

Szőre komoly érték

– A különleges, kérődző haszonállat az Andokból származik, amelynek vad ősét az inkák háziasították a 2–4. században, és a gyapjából készült királyi öltözéket az „Istenek ajándékának” tartották. Mai napig a legtöbb helyen, például Hollandiában, Peruban és Bolíviában az alpakákat gyapjújukért tenyésztik, mert szőrük tizenegyszer olyan értékes, mint a birkagyapjú.

Lágy a tapintása, a belőle készült termékek több ezer euróba kerülnek. A szőrszálak belső szerkezete vékony csőre hasonlít, nyáron hűt, télen fűt, és lanolint tartalmaz, ami nem allergizál, ezért kórházakban, idős­otthonokban használják tömítő­anyagként. Néhányan pedig mint házi kedvenc tartják az állatot, mert aranyos, bolyhos és hozzá lehet kucorodni – mutatta be.

Igényli a pedikűrt

– Csak Pumuklit és Cleopátrát vásároltuk meg, ezért a nyaranta levágott gyapjújukat nem éri meg értékesíteni Ausztriába, viszont szívesen nemezelünk belőle táborainkban. A tartásuk nagyon hasonló a birkákéhoz, de kevésbé bírják a meleget, és létezik számukra egy speciális táp, amit Angliából rendelünk meg. Nagy hidegben képesek vemhességüket két-három héttel is kitolni. Betegségekre ritkán hajlamosak, viszont kevésbé értenek hozzájuk az állatorvosok, ezért rendszeresen oltatjuk őket, például tbc ellen. Amiben különlegesek, hogy a foguk nagyon gyorsan nő, ezért nemcsak köröm-, hanem fogápolásra is szükségük van minden évben. Megfelelő gondozás mellett fogságban akár 20-25 évig is elélnek – foglalta össze az elnök.

– Pár éve egy olasz pszichiáter házaspárral kötöttünk együttműködést, akiknek a gyermeke súlyosan autista, és amerikai terápiás mintára honosították meg farmjukon az alpakát. Azért különleges állat, mert bár kíváncsi, de a kutyával és a lóval ellentétben, megvárja, hogy az ember kezdeményezze vele a kommunikációt, és jobban tűri a dögönyözést is.

Nagyon könnyű vele különféle akadálypályás és kommunikációs feladatokat végezni.

Olyan fogyatékkal élők képzésére használjuk, ahol lehet látni már az öt-hat éves gyermekeknél, hogy biztosan nem lesznek képesek szavakat formálni. Néhányuk számára a tér-idő struktúra is nagyon nehezen jelenik meg. Nekik piktogramos, vizuális kommunikációt alakítunk ki külső terepen, ahol az álla­tokat és a gyerekeket egyszerre jutalmazzuk – mondta.

ÉM-DA

