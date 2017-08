Ausztriába is győzni megy Kiss Pál Tamás

Húsz pont előnnyel vezeti a Magyar Rally­cross-bajnokságot Kiss Pál Tamás, és bár az előző fordulóban megszakadt egy hosszabb győzelmi sorozat, most újra a dobogó tetejét veszi célba a Speedbox Racing Team versenyzője. 2007-ben első rallycrossgyőzelmét is a greinbachi pályán szerezte Kiss Pál Tamás, tavaly pedig nemcsak a magyar és az osztrák ellenfelekkel, hanem az elemekkel és apróbb technikai hibákkal is megküzdött, és győztesként fejezte be a versenyt. Idén technikai hibáktól mentes futamot szeretne a csapat.

Nyerni akar

– Nagyon várom ezt a hétvégét. Most is nyerni megyünk, ahogy az eddigi futamokon is tettük, de nem szeretnék kockáztatni. Ennek több oka is van. Egyrészt nem akarok még egy olyan döntőt, mint Kakucson volt, másrészt idén is vezetjük a bajnokságot, a kör­idők árulkodnak a valós tempónkról, így nem érdemes kockáztatni a bajnoki címvédést, figyelni kell a pontokra is. Kakucson a második legtöbb pontot szereztük, most is az lesz a cél, hogy felesleges kockázat nélkül sok pontot gyűjtsünk. Harmadrészt vigyáznunk is kell az autóra, mert a következő hétvégén a franciaországi Eb-futamra utazunk, ahol viszont már a kockázatvállalás is belefér majd a győzelem érdekében – mondta elutazása előtt Kiss Pál Tamás.

Nagy kihívások

Már az előfutamok is kihívásokat tartogatnak majd az ob ötödik versenyén, mert népes a Supercars kategória, és az ellenfelek is sokat erősödtek. A rendszeres Eb-résztvevők mellett a magyar bajnokság élmezőnye is sokat gyorsult, Spitzmüller Csaba, Vass Zoltán, Mózer Attila, Kotán Péter és Harsányi Zoltán most is nagyon erős ellenfél. Kiss Pál Tamás ennek ellenére magabiztosan várja a versenyt, amely szombaton két futammal kezdődik, a döntőt pedig vasárnap délután tartják.

Az ob állása

A Magyar Rallycross országos bajnokság állása: 1. Kiss Pál Tamás 111 pont, 2. Kárai Tamás 91 pont, 3. Vass Zoltán 79 pont, 4. Spitzmüller Csaba 68 pont, 5. Mózer Attila 67 pont, 6. Kotán Péter 62 pont, 7. Harsányi Zoltán 54. pont.

– KPTpress –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA