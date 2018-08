Augusztus 20-i változások a vonatközlekedésben

Mint írják, az augusztus 19-én az ünnepnapi, 20-án a vasárnapi, 21-én, kedden már a szokásos munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Érdemes előre megváltani a vonatjegyet, és erre már nemcsak a vasúti pénztáraknál vagy online van lehetőség, de néhány kattintással akár a Vonatinfó mobilalkalmazáson keresztül is.

A hosszú hétvégéken akár félmillióan is vonatra szállnak, ezért számítani lehet arra, hogy az augusztus 20-i ünnep környékén sokan választják majd a vasúti utazást. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és helyjegyeket elővételben váltsák meg. Használják a jegyértékesítő automatákat, vegyék igénybe az internetes jegyvásárlási és az otthoni menetjegynyomtatási lehetőséget, továbbá az online vásárolható és a vonatokon akár mobiltelefonon is bemutatható e-vonatjegyet (ez utóbbi esetben 10 százalék kedvezmény érvényesíthető). Az automatáknál vásárlóknak 5, míg a menetrendi keresőben @ jellel jelölt, csúcsidőn kívüli vonatokra – legalább 100 kilométer távolságra – váltott e-vonatjegyekre 20 százalékos kedvezményt kapnak az utasok. A kedvezmények az Android és iOS operációs rendszerű okostelefonokra egyaránt letölthető Vonatinfó alkalmazásból vásárolt e-vonatjegyekre is érvényesek.

Az utasok körében továbbra is népszerű az online vásárlás és ezen belül az e-vonatjegy. Idén – a Vonatinfót is beleszámítva – csaknem 5 millió jegyet vásároltak online, ebből 4,3 millió e-vonatjegy volt. Az elektronikus vásárlás esetében 85 százalékos, az e-vonatjegyeknél 97 százalékos a növekedés az előző évhez képest. Az internetes jegyvásárlási rendszerben 10-ből 9 esetben az e-vonatjegyet választják az utasok, akik felfedezték a Vonatinfó alkalmazás nyújtotta kényelmet és gyorsaságot is. Az applikáción belüli jegyvásárlás bevezetése óta már közel 90 000 e-vonatjegyet váltottak ezen a felületen.

A gyermekek, kis- és nagycsaládok, tanulók, diák- és felnőttcsoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel. A 26 éven aluli (diákigazolvánnyal nem rendelkező) fiatalok a hosszú hétvégére tekintettel augusztus 17-én 10 órától 20-án éjfélig vehetik igénybe a hétvégi, 33 százalékos kedvezményű menetjegyet.

Bővebb tájékoztatás a MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu) található, illetve a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál, a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon is érdeklődhetnek. Telekom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499 4999-es számot.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA