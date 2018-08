Augusztus 20. – Az Olimpiai parknál a mozgáskorlátozottak nézhetik a tűzijátékot

Kovács Zoltán kormányszóvivő a közmédiának elmondta: a helyszín kiválasztásánál mind a megközelíthetőséget, mind a látványt figyelembe vették.

Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott elmondta: a kormány a fogyatékosügyi képviseletekkel, szervezetekkel is egyeztetett arról, hogy a fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak, hol tudnák méltó módon és körülmények között megtekinteni az este 9 órakor kezdődő tűzijátékot. Így választották ki az V. kerületi Olimpiai parknál lévő rakparti részt, s ha a létszám indokolja, a parkot is megnyitják majd a mozgáskorlátozottak számára. Azt ajánlják, hogy már 8 óra körül közelítsék meg a helyszínt.

Nyitrai Zsolt felidézte: 2017 márciusában írták alá országos fogyatékosügyi szervezetekkel, érdekképviseletekkel – köztük a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ), a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ), a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével (MVGYOSZ) és az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ) – azt az együttműködési megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy a fogyatékossággal élők is méltó módon tudjanak ünnepelni, emlékezni olyan nagy állami ünnepeinken, mint március 15., augusztus 20., és október 23. Ezen megállapodás aláírását követően levélben megkeresték a Megyei Jogú Városok Szövetségét, polgármestereit is, hogy lehetőség szerint ők helyben is kössenek hasonló megállapodásokat a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekkel.

Kiemelte: a kormányzat törekszik arra, hogy a fogyatékkal élők speciális szempontjait is figyelembe vegyék a különböző rendezvények szervezésénél és lebonyolításánál. Ez magába foglalja mind a fizikai, mind az infokommunikációs akadálymentesítést.

“Magyarországon mindenkinek joga és lehetősége van, hogy méltó módon tudjon ünnepelni, emlékezni” – szögezte le Nyitrai Zsolt. Elmondta: Magyarországon több mint 600 ezer ember él valamilyen fogyatékossággal. Fontos törekvésük az, hogy minden kormányzati döntésnél az ő speciális szempontjaikat, véleményüket is figyelembe vegyék. Ezen a területen különösen fontos, hogy érvényesüljön a “semmit rólunk, nélkülünk” elv – hangsúlyozta.

Nyitrai Zsolt azt is kiemelte, hogy az említett országos érdekképviseleti szervezetek állami támogatása jövőre arányosan 10 százalékkal növekszik. 2010-hez képest pedig az országos fogyatékosügyi érdekképviseleti szervezetek pénzügyi támogatása több mint duplájára emelkedett.

Tapolczai Gergely, a SINOSZ elnökségi tagja is kiemelte: 2010-ben még 6 szervezet kapott 522 millió forintot, jövőre 13 szervezet kap 1,13 milliárd forintos támogatást.

A fideszes képviselő mind a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, mind a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló törvény szempontjából fontosnak nevezte a mostani kezdeményezést. Felidézte, hogy az idei március 15-ei ünnepségen is jelnyelvi tolmáccsal biztosították a siketek és nagyothallók számára az ünnepi beszéd követését.

Csiszár Attila, a MEOSZ társelnöke elmondta: a MEOSZ elnöksége üdvözli, hogy a kormány az egyenlő esélyű hozzáférés jegyében biztosítja, hogy a mozgáskorlátozott emberek akadálymentes körülmények között, méltóságteljesen és biztonságosan megnézhetik az augusztus 20-ai tűzijátékot az Olimpiai parknál.

Kovács Zoltán kormányszóvivő felidézte, hogy a központi rendezvények biztosításáért felelős operatív törzs biztosítási terve elkészült, a testület a szokásos formában és ütemezésben folytatja munkáját.

-MTI-

