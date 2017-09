Átveszik vagy nem veszik át?

Többen is megkeresték szerkesztőségünket Tokaj-Hegyaljáról, hogy jó néhány szőlősgazda hoppon marad, mert a napokban ugyan a tolcsvai székhelyű Grand Tokaj Zrt. kiküldte az értesítéseket azoknak, akiktől felvásárolják a szőlőt, de többen kimaradtak ebből a körből.

Zajlik a felvásárlás

Ez a gazdáknak amiatt kínos, mert azok a felvásárlók, akik a szüret megkezdésekor megjelentek Tokaj-Hegyalján, már felvásárolták azt a készletet, ami nekik fontos volt, így most már nekik nem áll szándékukban szőlőt vásárolni azoktól, akiknek korábban a Grand Tokaj Zrt.-vel volt szerződésük, de akiket most az állami cég nem értesített ki. Emiatt a minket megkeresők szerint több száz szőlősgazdán rajta marad az idei termés és a szőlőbe fektetett munka sem térül meg.

– Magam is hallottam erről – mondja dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője. – Hogy ennek utána járjak, első körben Tokajban a Tokaji Hegyközség elnökével, Prácser Miklóssal és Goreczky Gergellyel, a Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatójával tekintettük át a hegyaljai szüret jelenlegi állását, ugyanis több kistermelő panaszolta a szerződéskötés hiányát és az átvétel nehézségeit. A vezérigazgató úr tájékoztatása szerint a felvásárláshoz szükséges pénz már szeptember közepétől rendelkezésre áll. Mint tavaly, az idén is készen állnak mintegy 65–70 ezer mázsa szőlő felvásárlására. Jelenleg már 6 ezer mázsa muskotályost és 16 ezer mázsa zempléni (15–17 fokos) szőlőt átvettek. Jelenleg ezer kistermelővel van szerződésük. Várhatóan október 5-én indul a furmint és a hárslevelű betakarításával a tokaji nagyszüret. Az igazgató szerint a szüret rendben zajlik. Azonban nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy talán a kistermelők nem véletlenül panaszkodnak. Éppen ezért a kistermelők érdekében kértem, hogy minden egyes panaszt – akár a szerződéssel, akár az átvétellel kapcsolatosan – haladéktalanul vizsgáljanak ki. Egyetlen ügy sem maradhat rendezetlenül, és erre ígéretet is kaptam.

Várják a jelentkezéseket

A térség országgyűlési képviselője arra kéri az érdekelteket, ha panaszuk van, keressék meg.

– Ennek a módja a következő: a termelő jelentse be a helyi hegyközség irodájában névvel, telefonnal és helyrajzi számmal stb. ellátva a konkrét észrevételét, akik azonnal továbbítják a Borvidék Hegyközségi Tanácsának, és a Grand Tokaj Zrt.-vel együtt akár a helyszínen is kivizsgálják az ügyet. Ha szükségesnek tartják, kérem, engem is értesítsenek a gergely.tolgyesi@parlament.hu e-mail-címen. Mindnyájunk érdeke, hogy rendben történjen 2017-ben is a tokaj-hegyaljai szüret – tette hozzá dr. Hörcsik Richárd.

